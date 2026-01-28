Το ελαττωματικό λούτρινο αλογάκι που έγινε viral στην Κίνα: Όταν το burnout απέκτησε πρόσωπο
Ένα λούτρινο αλογάκι έγινε σύμβολο της εργασιακής εξουθένωσης, όταν ένα κατασκευαστικό λάθος του έδωσε λυπημένη έκφραση, αντί για ένα χαμόγελο.
Στις 17 Φεβρουαρίου, η Κίνα θα γιορτάσει την έναρξη της Χρονιάς του Αλόγου, του ζωδιακού σήματος που συμβολίζει την υψηλή ενέργεια και τη σκληρή δουλειά. Αλλά η ραγδαία επιτυχία ενός ελαττωματικού λούτρινου παιχνιδιού υποδηλώνει ότι πολλοί Κινέζοι δεν συμμερίζονται την ατμόσφαιρα.
Ένα κόκκινο αλογάκι που κατασκευάστηκε από την Happy Sister στην πόλη Γιγού, στα δυτικά της Κίνας, προοριζόταν να έχει ένα πλατύ χαμόγελο, αλλά ένα εργοστασιακό λάθος σήμαινε ότι βγήκε στα καταστήματα με μια γκριμάτσα...απελπισίας. Επειδή το χαμόγελο ήταν τοποθετημένο ανάποδα, τα ρουθούνια του αλόγου θα μπορούσαν να ερμηνευτούν ως δάκρυα.
Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Κολύμπησε 1,25 μίλια μέχρι το Αλκατράζ και τώρα ζει σαν βασιλιάς: Το κογιότ που βρήκε απρόσμενο «μπουφέ» στο θρυλικό νησί
- Ούτε Γερμανία ούτε Ηνωμένο Βασίλειο: Η χώρα «αουτσάιντερ» που πίνει την περισσότερη μπύρα στον κόσμο
- Απίθανο σκηνικό στο Chase: Χαλαρός παίκτης απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις στην τύχη και δικαιώθηκε (vid)