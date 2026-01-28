Το ελαττωματικό λούτρινο αλογάκι που έγινε viral στην Κίνα: Όταν το burnout απέκτησε πρόσωπο

Ένα λούτρινο αλογάκι έγινε σύμβολο της εργασιακής εξουθένωσης, όταν ένα κατασκευαστικό λάθος του έδωσε λυπημένη έκφραση, αντί για ένα χαμόγελο.

Στις 17 Φεβρουαρίου, η Κίνα θα γιορτάσει την έναρξη της Χρονιάς του Αλόγου, του ζωδιακού σήματος που συμβολίζει την υψηλή ενέργεια και τη σκληρή δουλειά. Αλλά η ραγδαία επιτυχία ενός ελαττωματικού λούτρινου παιχνιδιού υποδηλώνει ότι πολλοί Κινέζοι δεν συμμερίζονται την ατμόσφαιρα.

Ένα κόκκινο αλογάκι που κατασκευάστηκε από την Happy Sister στην πόλη Γιγού, στα δυτικά της Κίνας, προοριζόταν να έχει ένα πλατύ χαμόγελο, αλλά ένα εργοστασιακό λάθος σήμαινε ότι βγήκε στα καταστήματα με μια γκριμάτσα...απελπισίας. Επειδή το χαμόγελο ήταν τοποθετημένο ανάποδα, τα ρουθούνια του αλόγου θα μπορούσαν να ερμηνευτούν ως δάκρυα.

