Τι θα συμβεί εάν φας πολλή πρωτεΐνη σε ένα μόνο γεύμα

Ανακαλύψτε τις συνέπειες της κατανάλωσης μεγάλης ποσότητας πρωτεΐνης σε ένα μόνο γεύμα και μάθετε αν η υπερφόρτωση μπορεί να ωφελήσει ή να επιβαρύνει τον οργανισμό σας.

Η πρωτεΐνη είναι ένα από τα βασικότερα θρεπτικά συστατικά για το σώμα μας. Παίζει σημαντικό ρόλο στη μυϊκή ανάπτυξη, την επισκευή των ιστών, τη σύνθεση ενζύμων και ορμονών, αλλά και στη συνολική ενέργεια και ευεξία μας.

Όμως η υπερβολική κατανάλωσή της ταυτόχρονα μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστα συμπτώματα όπως δυσκοιλιότητα και κράμπες στο στομάχι.

