Έτσι θα είναι το Xiaomi smart tag, το Xiaomi Tag (εικόνες)

Γνωρίστε το Xiaomi Tag που εντοπίστηκε στον κώδικα του HyperOS

Η Xiaomi ετοιμάζει το δικό της smart tag tracker, παρόμοιο με τα Apple AirTag και Motorola Moto Tag, όπως αποκάλυψε πρόσφατη διαρροή από τον leaker Kacper Skrzypek (@kacskrz) μέσα από αναφορές και εικόνες στον κώδικα του HyperOS, του λειτουργικού της εταιρείας.

Το Xiaomi Tag υιοθετεί ένα οβάλ σχέδιο εμπνευσμένο από το Samsung Galaxy SmartTag 2, με λευκό κυρίως χρώμα και μπαταρία CR2032 -ίδια με των Samsung- που αντικαθίσταται εύκολα, ακολουθώντας ένα σχέδιο που διευκολύνει τη συντήρηση και μειώνει το κόστος.

Θα κυκλοφορήσει σε δύο εκδόσεις: μία με τεχνολογία UWB (Ultra-Wideband) για ακριβή εντοπισμό και Precision Finding όπως στα AirTag, και μία φθηνότερη χωρίς UWB, πιθανώς βασισμένη μόνο σε επικοινωνία μέσω Bluetooth. Η εφαρμογή φαίνεται προσαρμοσμένη για την κινεζική αγορά προς το παρόν, με αναφορές μόνο στα κινέζικα, αλλά δεν αποκλείεται και παγκόσμια επέκταση αργότερα, ενώ η Xiaomi μπορεί να το ενσωματώσει σε οικοσύστημα με συσκευές Mi Band ή smart home.