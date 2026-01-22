Η Audi Revolut F1 Team καλωσορίζει τη Gillette ως επίσημο συνεργάτη

Η Audi Revolut F1 Team συνάπτει πολυετή στρατηγική συνεργασία με τη Gillette, ανακοινώνοντάς την ως επίσημο συνεργάτη.

Η Gillette ανακοίνωσε σήμερα μια πολυετή στρατηγική συνεργασία με την Audi Revolut F1 Team, για την οποία αναλαμβάνει ρόλο επίσημου συνεργάτη. Η συνεργασία περιλαμβάνει επίσης τις Braun και Gillette Venus — δύο ακόμη εμβληματικά brands από το χαρτοφυλάκιο ξυρίσματος της P&G — δημιουργώντας από κοινού μια συμμαχία με επίκεντρο τη μηχανική ακριβείας, τον εμβληματικό σχεδιασμό και τις κορυφαίες επιδόσεις.

Στην καρδιά της συνεργασίας βρίσκεται η κοινή δέσμευση στην ακρίβεια. Από τις εξαιρετικά μικρές ανοχές ενός μονοθεσίου Formula 1 έως την αυστηρή γεωμετρία μιας λεπίδας ξυρίσματος, τόσο η Audi Revolut F1 Team όσο και η Gillette καθοδηγούνται από μια αδιαπραγμάτευτη προσήλωση στην τεχνική υπεροχή και στα άρτια σχεδιασμένα προϊόντα στους αντίστοιχους τομείς τους. Για περισσότερα από 100 χρόνια, η Gillette θέτει τα πρότυπα στην καινοτομία της ανδρικής περιποίησης, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαμόρφωση του αθλητικού μάρκετινγκ, με διαχρονικές συνεργασίες με κορυφαίους αθλητές και παγκόσμιες αθλητικές πλατφόρμες. Αυτή η κληρονομιά ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη φιλοδοξία της Audi Revolut F1 Team να καθιερωθεί στο ανώτατο επίπεδο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Καθώς η ομάδα ετοιμάζεται να ενταχθεί στο grid της Formula 1, η Gillette επιλέγει να είναι μέρος του ταξιδιού από την πρώτη στιγμή, στηρίζοντας την ομάδα στη δημιουργία μιας ισχυρής παγκόσμιας παρουσίας και μιας διακριτής ταυτότητας στη Formula 1.

Η συνεργασία ενισχύεται περαιτέρω με τη συμμετοχή της Braun, φέρνοντας κοντά δύο εμβληματικά γερμανικά brands. Η φημισμένη σχεδιαστική κληρονομιά της Braun και η φήμη της για προϊόντα κορυφαίας ποιότητας συνάδουν απόλυτα με την προσέγγιση της Audi Revolut F1 Team στη μηχανική και τις επιδόσεις, δημιουργώντας μια αυθεντική συνεργασία που βασίζεται στην τεχνογνωσία και την καινοτομία. Η ένταξη της Venus προσθέτει μια συμπληρωματική διάσταση, προσεγγίζοντας ένα πιο ποικιλόμορφο, γυναικείο και νεότερης γενιάς κοινό και εμπλέκοντάς το με ουσιαστική και στοχευμένη προσέγγιση.

Μαζί, οι συνεργάτες θα αναπτύξουν ολοκληρωμένες ενέργειες branding, ειδικά σχεδιασμένα προϊόντα και εμπορικές δράσεις, καθώς και δράσεις με επίκεντρο τους φιλάθλους που εκτείνονται πέρα από την πίστα, δημιουργώντας πολιτισμικές στιγμές και καθηλωτικές εμπειρίες καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Η συνεργασία θα φέρει την προβολή του brand Gillette στο αγωνιστικό αυτοκίνητο και στα assets της Audi Revolut F1 Team, σηματοδοτώντας μια ολοκληρωμένη και ενιαία παρουσία από τη φετινή σεζόν, συμπεριλαμβανομένης της επίσημης παρουσίασης της ομάδας στο Βερολίνο στις 20 Ιανουαρίου.

Stefano Battiston, Chief Commercial Officer της Audi Revolut F1 Team:

«Η Gillette είναι ένα από τα πιο εμβληματικά brands στην ιστορία του αθλητικού μάρκετινγκ, με κληρονομιά που βασίζεται σε αυθεντικές σχέσεις με τους φιλάθλους παγκοσμίως. Η ένταξη της Gillette, μαζί με τις Braun και Venus, στον κόσμο της Formula 1 αποτελεί μια ισχυρή δήλωση και μια φυσική επιλογή δίπλα στους κορυφαίους παγκόσμιους συνεργάτες που ήδη στηρίζουν την ομάδα μας. Η Gillette είναι ένα πραγματικά ισχυρό brand, που μοιράζεται την πεποίθησή μας ότι η μηχανική υπεροχή και ο άριστος σχεδιασμός μπορούν να εμπνέουν αυτοπεποίθηση και συναίσθημα. Καθώς λανσάρουμε την Audi Revolut F1 Team σε παγκόσμια σκηνή, η εξειδίκευσή τους στην προσέγγιση τεράστιων καταναλωτικών κοινών καθιστά αυτή τη συνεργασία ουσιαστική, αυθεντική και στρατηγική, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της εμπειρίας των φιλάθλων με ουσιαστικό τρόπο.»

Gary Coombe, CEO της Gillette:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε τη συνεργασία μας με την Audi Revolut F1 Team, καθώς ετοιμάζεται να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Μας εμπνέει το μακροπρόθεσμο όραμα της ομάδας και είμαστε ενθουσιασμένοι που συμμετέχουμε στο ταξίδι της από την αρχή. Αυτή η συνεργασία προσφέρει μια ισχυρή πλατφόρμα για να αναδείξουμε την ανώτερη ποιότητα και απόδοση των brands μας σε φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Με την ασύγκριτη τεχνολογία λεπίδων της Gillette και την προηγμένη ηλεκτρική μηχανική της Braun, διακρίνουμε ξεκάθαρες ομοιότητες με την Audi Revolut F1 Team και την κοινή μας επιδίωξη για απόδοση χωρίς συμβιβασμούς. Μαζί, θα δημιουργήσουμε δυναμικές media και ενέργειες προβολής σε σημεία πώλησης, εμπλέκοντας τους καταναλωτές με καινοτόμους τρόπους, εντός και εκτός πίστας.»