METRO AEBE: Μέσα σε 5 χρόνια συγκεντρώθηκαν σχεδόν 1.000.000 αποτσίγαρα!

Η METRO AEBE στο πλαίσιο της συνεργασίας με την ΑΜΚΕ Cigaret Cycle και το πρόγραμμα #gopafree, από το 2020 μέχρι το 2025 συγκέντρωσε σχεδόν ένα εκατομμύριο αποτσίγαρα τα οποία οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση.

Οι εργαζόμενοι της εταιρείας αξιοποιώντας τους 8 ειδικούς κάδους συλλογής αποτσίγαρων που έχουν τοποθετηθεί στους χώρους καπνιστηρίων των γραφείων της εταιρείας, συμβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Όλα τα αποτσίγαρα που συγκεντρώνονται, μέσα από τη διαδικασία ανακύκλωσης μετατρέπονται σε χρήσιμα υλικά, όπως βιομηχανικό πλαστικό και λίπασμα.

Το περιβαλλοντικό όφελος της πρωτοβουλίας σε βάθος πενταετίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό, και αποτυπώνεται στα παρακάτω στοιχεία:

496.000 κυβικά μέτρα νερού σώθηκαν από τη ρύπανση

1.588 κιλά εκπομπών CO₂ αποτράπηκαν

174 κιλά βιομηχανικού πλαστικού και 55 κιλά λιπάσματος προέκυψαν από την ανακύκλωση των αποτσίγαρων.

Τα αποτσίγαρα αποτελούν ένα από τα πιο διαδεδομένα απορρίμματα παγκοσμίως. Κατασκευασμένα κυρίως από πλαστικό μίας χρήσης, απελευθερώνουν τοξικές ουσίες στο περιβάλλον και μπορεί να χρειαστούν έως και 15 χρόνια για να διαλυθούν, αποτελώντας σημαντική πηγή θαλάσσιας ρύπανσης.

Η METRO συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα #gopafree, με στόχο να επεκτείνει ακόμη περισσότερο τον θετικό της αντίκτυπο στο περιβάλλον και την κοινωνία, αποδεικνύοντας πως ακόμη και μια ανθυγιεινή καθημερινή συνήθεια μπορεί να μετατραπεί σε μια πράξη ευθύνης.