Θεσσαλονίκη: Ποντιακά βαρένικα στο… βραβευμένο «Μαντέμι»

Τα ποντιακά βαρένικα είναι παραδοσιακά γεμιστά ζυμαρικά, που έφεραν στην Ελλάδα οι Πόντιοι από τη Ρωσία, θυμίζοντας ρωσικά πελμένι ή ιταλικά ραβιόλια.

Πρόκειται για «βραστά ζυμαρικά» συνήθως γεμιστά με πατάτα, μυζήθρα ή ανθότυρο, τα οποία σερβίρονται ζεστά με λιωμένο βούτυρο και γιαούρτι.

Κι επειδή σας ανοίξαμε την όρεξη, ελάτε να γνωρίσετε ένα από τα πιο καλά εστιατόρια της Ελλάδας, όπου -μεταξύ άλλων- θα γευτείτε και ποντιακά βαρένικα.

ΜΑΝΤΕΜΙ στον Εύοσμο

Το ταξίδι του MANTEMI casual dining ξεκίνησε το 2021 σε μια συνοικία της Θεσσαλονίκης, γνωστή για το καλό φαγητό, το Κορδελιό.

Ο Παναγιώτης, ο Μιχάλης και ο Ιορδάνης ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν μια μοναδική εμπειρία για τα δεδομένα, η οποία βασίζεται στο δημιουργικό φαγητό με έμφαση στο κρέας και πινελιές από όλο τον κόσμο.

Σήμερα, στο νέο κατάστημα Ευόσμου θα βρείτε ένα ευφάνταστο μενού το οποίο συνοδεύεται από πλούσια λίστα κρασιών του Ελληνικού και διεθνή αμπελώνα.

Όλα αυτά σε ένα καλαίσθητο χώρο με chic modern σχεδιασμό και φιλική εξυπηρέτηση.

Στο εστιατόριο μας μπορείτε να απολαύσετε premium κοπές όπως rib-eye steak, tomahawk και πολλές άλλες.

Φυσικά δεν λείπουν παραδοσιακά πιάτα με ένα σύγχρονο twist όπως τα μοσχαρίσια μάγουλα με πουρέ λευκού τραχανά ή τα Ποντιακά βαρένικα.

MANTEMI

Μαιάνδρου 79

Εύοσμος, Θεσσαλονίκη

www.mantemiskg.gr

