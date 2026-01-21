Εσείς, τρώτε τα νύχια σας; Μια nail artist θα σας βάλει στον πειρασμό

Η Μαρία Καλαϊτζή από την Ορεστιάδα φέρνει… το φαγητό στα νύχια.

Στο μικρό της στούντιο στην Ορεστιάδα, η Μαρία Καλαϊτζή δημιουργεί νύχια που δεν μοιάζουν με τίποτα άλλο. Από χωριάτικη σαλάτα μέχρι σουβλάκι, και από μελομακάρονα μέχρι τυρόπιτα, οι δημιουργίες της έχουν γίνει viral, προκαλώντας γέλιο, θαυμασμό και… λιγούρες σε όσους τις βλέπουν.

«Η ιδέα με τα φαγητά στα νύχια ήρθε από την αγάπη μου για τις μινιατούρες», λέει η Μαρία με ένα λαμπερό χαμόγελο. «Από μικρή λάτρευα οτιδήποτε υπήρχε σε μικρή κλίμακα. Η προγιαγιά μου είχε κάποιες μινιατούρες και θυμάμαι τον εαυτό μου να τις χαζεύει με τον τεράστιο θαυμασμό που είχα σαν παιδί. Αυτό το συναίσθημα προσπαθώ να μεταφέρω σήμερα στα νύχια».

