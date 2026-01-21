10 μηνύματα που θα έστελναν μόνο οι βαθιά χειριστικοί άνθρωποι

Αν λαμβάνεις τέτοια μηνύματα στο κινητό σου, ίσως ήρθε ώρα να επεξεργαστείς την ποιότητα του χαρακτήρα του αποστολέα.

Κάθε άτομο περιβάλλεται από ένα σύνολο ανθρώπων - άλλους τους έχει επιλέξει, ενώ άλλοι βρέθηκαν τυχαία στη διαδρομή του. Φίλοι, συγγενείς, συνάδελφοι, συνεργάτες είναι μόλις κάποιες από αυτές τις κατηγορίες. Αυτοσκοπός κάθε ατόμου είναι η ευδαιμονία. Σε αυτόν τον ύψιστο στόχο, υπάρχουν άνθρωποι που συμβάλλουν στην επίτευξή του κι άλλοι που φροντίζουν με κάθε τρόπο να μας δείχνουν μια διαφορετική κατεύθυνση.

Οι χειριστικοί άνθρωποι ζουν ανάμεσά μας - όσο κι αν κρύβονται πίσω από πράξεις/δηλώσεις/εκφράσεις κάλυψης της πραγματικής ταυτότητάς τους. Και έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν την καθημερινότητά μας, διαλύοντας τον εσωτερικό κόσμο μας. Στοχεύουν στην εξουσία: απολαμβάνουν να είναι κυρίαρχοι σε κάθε κύκλο, ορίζοντας τις πράξεις ή τα συναισθήματα των υπολοίπων. Μπορούν πολύ εύκολα να προκαλέσουν αναταραχές, φέρνοντας τα πάνω κάτω στο μυαλό, τη σκέψη και το συναίσθημα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr