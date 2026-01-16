Καιρός: Έρχεται τετραήμερο «ουκρανικό ψύχος» - Πού θα χιονίσει, τι προβλέπεται για την Αττική

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, κάνει λόγο για «τετραήμερο ουκρανικό ψύχος». Η πρόβλεψη για χιόνια και η εκτίμηση για την Αττική.

Αλλάζει ξανά το σκηνικό του καιρού ωστόσο κάτι τέτοιο κρίνεται φυσιολογικό, καθώς βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα.

Όπως προβλέπει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, «κλείδωσε τετραήμερο ουκρανικό ψύχος» και από αύριο (17/01) περιμένουμε πτώση της θερμοκρασίας, βοριάδες και χιόνια ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα.

Σε ανάρτησή του, αναφέρει συγκεκριμένα:

«Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της ψυχρής εισβολής η οποία μας έρχεται απο την περιοχή της Ουκρανίας είναι:

