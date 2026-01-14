Stranger Things: Χρησιμοποίησαν οι αδερφοί Ντάφερ το ChatGPT για το σενάριο της πέμπτης σεζόν;

Το στιγμιότυπο από το ντοκιμαντέρ για την τελευταία σεζόν του Stranger Things, που τους έκαψε.

Έχουν περάσει δεκατρείς ημέρες από το μεγάλο, και για πολλούς απογοητευτικό, φιλάνε του Stranger Things. Μετά τη θεωρία, σύμφωνα με την οποία οι θαυμαστές περίμεναν ένα ακόμη επεισόδιο για το τέλος, το Netflix κυκλοφόρησε τελικά ένα ντοκιμαντέρ δύο ωρών. Σε αυτό, βλέπουμε το πώς ξεκίνησε η ιδεά της σειράς, τη διαδικασία της παραγωγής, τις τελευταίες ημέρες των γυρισμάτων, τη συγκίνηση των πρωταγωνιστών, καθώς και τις αποφάσεις για το κλείσιμο ενός κύκλου που άνοιξε δέκα χρόνια πριν και έκλεισε την 1η μέρα του 2026.

Κι ενώ το ντοκιμαντέρ, «One last adventure: The making of Stranger Things 5», θα ήταν ένας οριστικός και συγκινητικός αποχαιρετισμός, τελικά κατάφερε το αντίθετο. Τις τελευταίες ώρες, οι αδερφοί Ντάφερ βρίσκονται στο στόχαστρο, με τους θαυμαστές να τους κατηγορούν για χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την πέμπτη σεζόν.

