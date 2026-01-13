Διαλύονται οι Onirama μετά από 25 χρόνια: Η δήλωση Μαραντίνη

Τίτλοι τέλους για τους Onirama ύστερα από 25 χρόνια στη μουσική σκηνή. Ο Θοδωρής Μαραντίνης μιλά για το τέλος του συγκροτήματος και το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Έπειτα από μια διαδρομή που σημάδεψε την ελληνική ποπ-ροκ σκηνή, οι Onirama βάζουν τίτλους τέλους. Το συγκρότημα που επί ένα τέταρτο του αιώνα συνόδευσε γενιές ακροατών με επιτυχίες και sold out εμφανίσεις, ολοκληρώνει τον κύκλο του, με τον Θοδωρή Μαραντίνη να περνά πλέον σε σόλο καριέρα.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε ο ίδιος ο frontman του συγκροτήματος, μιλώντας στην εκπομπή Happy Day του STAR. «Οι Onirama κλείνουν έναν μεγάλο κύκλο. Για μένα ξεκινά κάτι καινούργιο. Είναι μια τεράστια αλλαγή», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας το βάρος αλλά και τη δυναμική της μετάβασης.

Οι Onirama δημιουργήθηκαν τον Οκτώβριο του 2000 στη Θεσσαλονίκη από πέντε φίλους με κοινή μουσική αγωνία. Με αρχικό όνομα Mixin’ Up The Medicine, εμπνευσμένο από στίχο του Bob Dylan, το σχήμα ξεχώρισε γρήγορα για τα εκρηκτικά live και το πολυσυλλεκτικό του ύφος. Το 2003 προστέθηκε στην ομάδα ο Χρήστος, ενώ λίγο αργότερα το συγκρότημα υιοθέτησε το όνομα Onirama, μια λέξη που προέκυψε από τα «όνειρά μας», που έμελλε να ταυτιστεί με μια ολόκληρη εποχή.

Η μεγάλη αναγνωρισιμότητα ήρθε με τραγούδια όπως το «Χορός (Κλείσε τα μάτια)», ενώ οι ζωντανές εμφανίσεις σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα τους καθιέρωσαν ως ένα από τα πιο δυναμικά σχήματα της χώρας. Από το 2007 και έπειτα, με επιτυχίες όπως το «Μια μέρα θα ’ρθεις», συνεργασίες υψηλού προφίλ και περιοδείες εντός και εκτός Ελλάδας, οι Onirama μπήκαν σταθερά στην πρώτη γραμμή της εγχώριας μουσικής σκηνής.

Άλμπουμ όπως η Κλεψύδρα, το Χωρίς αιτία και το Methismeno Tatouaz άφησαν ισχυρό αποτύπωμα, ενώ διακρίσεις σε Mad Video Music Awards και χρυσές πωλήσεις επιβεβαίωσαν τη δημοφιλία τους. Παράλληλα, το συγκρότημα δοκίμασε τα όριά του με soundtracks, διασκευές και συνεργασίες με καλλιτέχνες διαφορετικών μουσικών κόσμων.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ