Το έμμεσο «όχι» της Καρυστιανού σε πρόσωπα και ο χρόνος της ανακοίνωσης του κόμματος - Όλα τα δεδομένα

Οι αντιδράσεις για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και όλα τα δεδομένα που βρίσκονται στο τραπέζι μέχρι αυτή την ώρα.

εδομένη θα είναι η συμμετοχή του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στις επόμενες εκλογές όπως ξεκαθάρισε η πρόεδρος του συλλόγου θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Μάλιστα όπως είπε μιλώντας στον ANT1, το πρόγραμμα του κόμματος θα απευθύνεται στην κοινωνία.

Συγκεκριμένα η κυρία Καρυστιανού σημείωσε «'Όταν είμαστε έτοιμοι και έχουμε ένα πραγματικά ολοκληρωμένο πρόγραμμα για να πούμε πέντε πράγματα στην κοινωνία και να ζητήσουμε τη στήριξη προκειμένου να τα υλοποιήσουμε, θα ανακοινωθεί. Δεν υπάρχει κάποια βιασύνη, το μόνο σίγουρο είναι ότι στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουμε και εμείς».

