Ανησυχείς για τη γήρανση του εγκεφάλου; Μελέτες συνδέουν την καθημερινή κατανάλωση καφέ με την επιβράδυνση της γνωστικής παρακμής

Τι δείχνουν σύγχρονες μελέτες για τη σχέση του καφέ με τη μνήμη, τη συγκέντρωση και την επιβράδυνση της φυσιολογικής γνωστικής παρακμής με την πάροδο του χρόνου.

Πρόσφατη έρευνα υποδηλώνει ότι ο καφές μπορεί να προστατεύει τον εγκέφαλό σας από την ηλικιακή φθορά. Μια μελέτη που παρακολούθησε 2,9 εκατομμύρια ενήλικες άνω των 60 ετών διαπίστωσε ότι όσοι έπιναν μέτρια ποσότητα καφέ είχαν 36% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.

Οι προστατευτικές επιδράσεις ήταν ισχυρότερες στις γυναίκες και φάνηκαν πιο ισχυρές όταν η συνήθεια ξεκίνησε στη μέση ηλικία. Τα ευρήματα αμφισβητούν την παλιά άποψη ότι ο καφές είναι απλώς ένα ενισχυτικό.

Οι επιστήμονες τον βλέπουν πλέον ως ένα πιθανό εργαλείο για τη διατήρηση της γνωστικής υγείας καθώς μεγαλώνουμε.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr