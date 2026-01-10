Η Τζούλια Ρόμπερτς πιστεύει πως 35 χρόνια μετά, οι θεατές βλέπουν διαφορετικά το Pretty Woman - «Οι εποχές αλλάζουν, οι άνθρωποι αλλάζουν»

Στο ψυχολογικό θρίλερ “After the Hunt”, η Τζούλια Ρόμπερτς υποδύεται μία καθηγήτρια που βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σκανδάλου σεξουαλικής κακοποίησης. Η ηθοποιός περνάει με ευκολία την εσωτερική αναταραχή της πρωταγωνίστριας, αποδεικνύοντας πως έχει ακόμα αυτή τη φλόγα και την ενέργεια που την διακατέχει.

Κοιτώντας όμως πίσω στον ρόλο που την εδραίωσε στο Χόλιγουντ και της χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ, και που μέχρι σήμερα, 35 χρόνια αργότερα, θεωρείται μία από τις πιο κλασικές rom-com ταινίες, η Τζούλια Ρόμπερτς θεωρεί πως οι σημερινοί θεατές ενδεχομένως να τον βλέπουν διαφορετικά.

Το Pretty Woman κυκλοφόρησε το 1990, τότε που οι ταινίες είχαν εντελώς διαφορετική νοοτροπία, αξίες και τρόπο αφήγησης. Οι ιστορίες των ταινιών βασίζονταν σε ρομαντικά “παραμύθια” και οι ρόλοι των γυναικών ήταν εντελώς στερεοτυπικοί.

