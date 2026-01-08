Oι δύο τύποι που ακολουθούσαν τον Καποδίστρια σε όλη την ταινία

Μερικές σημειώσεις για τον «Καποδίστρια» του Γιάννη Σμαραγδή που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στο box office.

Ο «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή βγήκε στις ελληνικές αίθουσες ανήμερα Χριστούγεννα. Από τότε μέχρι και την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, η ταινία έχει καταφέρει να κόψει λίγο λιγότερα από 400.000 εισιτήρια, κάτι που αν μη τι άλλο αποτελεί έναν αδιανόητο εισπρακτικό θρίαμβο. Όταν αποσυρθεί πια από τις αίθουσες, θα είναι σίγουρα από τις πιο επιτυχημένες ταινίες όλων των εποχών.

Ομολογώ ότι πήγα και εγώ να παρακολουθήσω την ταινία με διάφορες προκαταλήψεις στο κεφάλι μου. Ο λόγος γι' αυτή είχε ήδη ναρκοθετήσει την παρακολούθησή της. Εν πάση περιπτώσει, όμως, ήθελα να τη δω για να έχω γνώμη.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr