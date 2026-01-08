Dry January: Τι θα συμβεί στην αρτηριακή σου πίεση εάν κόψεις το αλκοόλ για ένα μήνα

Ένας μήνας χωρίς αλκοόλ και οι τεκμηριωμένες μεταβολές στην αρτηριακή πίεση και στην καρδιαγγειακή λειτουργία.

Πολλοί χρησιμοποιούν τον Dry January ως ευκαιρία να επανεξετάσουν τη σχέση τους με το αλκοόλ και καταλήγουν να παρατηρούν οφέλη για την υγεία που δεν περίμεναν.

Είναι σύνηθες να έχουμε καλύτερο ύπνο και περισσότερη ενέργεια εάν δεν πίνουμε αλκοόλ, αλλά ένα λιγότερο γνωστό όφελος είναι το πώς ένας μήνας χωρίς αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει την αρτηριακή μας πίεση.

