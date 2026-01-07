Η Πάρις Τζάκσον για τη «δύσκολη» πορεία των 6 χρόνων νηφαλιότητας: «Έπρεπε να μάθω να ζω τη ζωή με τους δικούς της όρους»

Η τραγουδοποιός και μοναδική κόρη του Μάικλ Τζάκσον μίλησε ανοιχτά για το «ταξίδι» της προς την αποτοξίνωση σε ένα Instagram reel.

Η Πάρις Τζάκσον γιορτάζει 6 χρόνια αποχής από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Γι΄αυτό και αποφάσισε να μοιραστεί ένα συγκινητικό μήνυμα με τους ακόλουθούς της αυτήν την εβδομάδα, απορρίπτοντας την ιδέα ότι η απεξάρτηση φέρνει αυτόματα τη διαρκή ευτυχία.

Η τραγουδοποιός και μοναδική κόρη του Μάικλ Τζάκσον μίλησε ανοιχτά για το «ταξίδι» της προς την αποτοξίνωση σε ένα Instagram reel την Κυριακή 4 Ιανουαρίου και χάρισε λόγια υποστήριξης σε άλλους ανθρώπους που μπορεί να αγωνίζονται με εθισμούς ή ψυχικές διαταραχές. Η Πάρις Τζάκσον, αποκάλυψε τις πραγματικότητες της πορείας της και μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη δική της εμπειρία.

Στο reel, συγκέντρωσε μια σειρά από κλιπ από την καθημερινή της ζωή, από το να περνάει χρόνο με φίλους και να κάνει πεζοπορίες στη φύση μέχρι το να οδηγεί με τα παράθυρα κατεβασμένα και να βιώνει ήσυχες στιγμές μόνη της. «Το να είσαι νηφάλιος δεν σημαίνει πάντα ότι η ζωή είναι τέλεια», τόνισε η Πάρις Τζάκσον στη λεζάντα της ανάρτησης.

