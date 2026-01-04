Φονική συμπλοκή στην Πάτρα: 30χρονος νεκρός μετά από ξυλοδαρμό

Ο νεαρός άνδρας κατέληξε στο νοσοκομείο της Πάτρας μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη. Έρευνες για τα αίτια της συμπλοκής.

Μια απίστευτη συμπλοκή που οδήγησε στον θάνατο ενός 30χρονου νέου σημειώθηκε στην Πάτρα τα ξημερώματα της Κυριακής.

Όλα έγιναν όταν, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, δύο παρέες που διασκέδαζαν στο κέντρο της Πάτρας, παρεξηγήθηκαν για ασήμαντη αφορμή. Ακολούθησε συμπλοκή και ο άγριος ξυλοδαρμός του 30χρονου, ο οποίος κατέληξε αργότερα στο νοσοκομείο.

