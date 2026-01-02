Το 29% των ανθρώπων θεωρεί πως στο dating, αυτό είναι το μεγαλύτερο red flag πλέον

Για την ακρίβεια, είναι πλέον σημαντικός παράγοντας για να μην προχωρήσει μία γνωριμία ή ένα πρώτο ραντεβού σε κάτι πιο ουσιαστικό.

Υπάρχουν διάφορα red flags που μπορεί να εντοπίσει κανείς στο dating. Ένα εξ αυτών, είναι και η ανεργία. Σε μία δύσκολη σύγχρονη εποχή, οι Αμερικανοί θεωρούν πως εκτός από την έλλειψη σεβασμού στα προσωπικά όρια, η οικονομική αστάθεια είναι ένας ακόμη βασικός λόγος για να μην προχωρήσουν παρακάτω με τον άνθρωπο που τους ενδιαφέρει. Ωστόσο, η παρατεταμένη οικονομική αβεβαιότητα φαίνεται να φέρνει στο προσκήνιο έναν νέο παράγοντα ανησυχίας: την ανεργία.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της εταιρείας Tawkify, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000 ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 29% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θεωρεί την ανεργία ως red flag, στο πλαίσιο του dating. Όπως επισημαίνει ο Justin Lehmiller, ανώτερος ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Kinsey για την έρευνα γύρω από το σεξ και τις ανθρώπινες σχέσεις και συγγραφέας του βιβλίου «Tell Me What You Want», τα οικονομικά ζητήματα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή συντρόφου, η οποία πηγάζει από την έντονη οικονομική πίεση. Αυτό δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τις ΗΠΑ βέβαια.

