Η «Δράκαινα της Μάνης»: Η serial killer με το παραθείο που ήθελε να ξεκληρίσει όλο το χωριό

Το 1962, στο Νεοχώριο Λεύκτρου, συλλαμβάνεται η Αικατερίνη Δημητρέα, αφού προηγουμένως είχε ξεκληρίσει όλη της την οικογένεια.

Η Αικατερίνη Δημητρέα ήταν μια γυναίκα διαζευγμένη, που μεγάλωνε μόνη της σε ένα χαμόσπιτο στην άκρη του χωριού, την 10χρονη κόρη της, ενώ έπασχε από ημιπληγία στην αριστερή της πλευρά. Στα 42 της χρόνια η ζωή κυλούσε δύσκολα στο πλευρό της μικρής Στέλλας, χωρίς όμως να δίνει «δικαιώματα» -όπως θα γράψει ο τύπος της εποχής- στο χωριό της.

Το πρωινό της 27ης Μαΐου 1962, η «δράκαινα της Μάνης», όπως θα την ονομάσουν τα μέσα ενημέρωσης- έκανε δουλειές στο σπίτι της, όταν η πόρτα χτύπησε για να την επισκεφθεί η μητέρα της, Στεφούλα Λουκαρέα. «Κάθισε μάνα να σε φιλέψω ένα πιάτο φαγητό» θα της πει, δίνοντάς της μακαρόνια με κιμά. Όμως το κέρασμά της ήταν «μπολιασμένο» με παραθείο, με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα η 80χρονη να σωριαστεί στο πάτωμα με φοβερούς πόνους. Ο γιατρός που κλήθηκε στο σπίτι θα πιστοποιήσει το θάνατο της 80χρονης, τον οποίο απέδωσε σε καρδιακή εμβολή, κρίση που έμοιαζε πιστευτή, αφού η γυναίκα αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα.

Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr