«Είναι θαύμα»: Μωρό γεννήθηκε μετά από εξαιρετικά σπάνια και επικίνδυνη εγκυμοσύνη έξω από τη μήτρα

«Ο Θεός μας έδωσε αυτό το δώρο — το καλύτερο δώρο που θα μπορούσαμε να έχουμε», είπε η μητέρα Suze Lopez.

Η Suze Lopez κρατάει το αγοράκι της στην αγκαλιά της και δεν μπορεί να πιστέψει ότι ήρθε στον κόσμο με τόσο εκπληκτικό τρόπο.

Πριν γεννηθεί ο μικρός Ryu -όταν ήταν ακόμη έμβρυο- είχε αναπτύχθηκε έξω από τη μήτρα της μητέρας του χωρίς εκείνη να γνωρίζει ότι ήταν έγκυος, «κρυμμένος» πίσω από μια κύστη της ωοθήκης — μια επικίνδυνη και τόσο σπάνια κατάσταση που οι γιατροί του σκοπεύουν να γράψουν για την περίπτωση σε ιατρικό περιοδικό.

Μόνο 1 στις 30.000 εγκυμοσύνες συμβαίνουν στην κοιλιά αντί για το εσωτερικό της μήτρας, και εκείνες που φτάνουν μέχρι το τέλος της κύησης «είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες — πολύ, πολύ λιγότερες από 1 στο εκατομμύριο», εξήγησε ο Dr. John Ozimek, ιατρικός διευθυντής του τμήματος τοκετού στο Cedars-Sinai στο Λος Άντζελες, όπου γεννήθηκε ο Ryu. «Αυτό που θέλω να πω, είναι ότι η συγκεκριμένη περίπτωση είναι πραγματικά απίστευτη».

