Μια χριστουγεννιάτικη πράξη αγάπης: Το «έλα μέσα» για ένα βράδυ σε άστεγο που κράτησε 45 χρόνια

Το ζευγάρι προσκάλεσε για δείπνο τον άστεγο, ο οποίος έγινε τελικά μέλος της οικογένειας έως τον θάνατό του

Μια συγκινητική πράξη αγάπης ενός νεαρού ζευγαριού στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από 50 χρόνια σημάδεψε για πάντα τις δικές τους ζωές, αλλά και τη ζωή ενός άστεγου.

Σύμφωνα με το BBC, στις 23 Δεκεμβρίου 1975, ο Ρομπ Πάρσονς και η σύζυγός του, Νταϊάν, προετοιμάζονταν για τα Χριστούγεννα στο σπίτι τους στο Κάρντιφ, όταν άκουσαν ένα χτύπημα στην πόρτα. Στο κατώφλι στεκόταν ένας άνδρας, κρατώντας στο δεξί χέρι μια σακούλα σκουπιδιών με όλα του τα υπάρχοντα και στο αριστερό ένα παγωμένο κοτόπουλο.

Ο Ρομπ παρατήρησε το πρόσωπό του και, αμυδρά, τον αναγνώρισε: ήταν ο Ρόνι Λόκγουντ, ένας άνθρωπος που θυμόταν από τα παιδικά του χρόνια στο κατηχητικό, για τον οποίο του έλεγαν τότε να είναι ευγενικός, επειδή ήταν «λίγο διαφορετικός». «Του είπα: “Ρόνι, τι γίνεται με το κοτόπουλο;” και μου απάντησε: “κάποιος μού το έδωσε για τα Χριστούγεννα”. Και τότε είπα δύο λέξεις που άλλαξαν τη ζωή όλων μας. Δεν είμαι σίγουρος γιατί τις είπα. Είπα: “έλα μέσα“».

