Οι 10 στιγμές που σημάδεψαν το 2025: Πόλεμοι, εξεγέρσεις και ακραία καιρικά φαινόμενα

Μια χρονιά στα όρια με Ντόναλντ Τραμπ, εκεχειρία στην Γάζα, Ουκρανία, AI‑φούσκα και κλιματικό χάος σε 10 καθοριστικές στιγμές.

Το 2025 σημαδεύτηκε από έντονες γεωπολιτικές αναταράξεις, τεχνολογικές εκρήξεις και ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο συνοδεύτηκε από επιθετικές πολιτικές, προστατευτισμό, μαζικές απελάσεις και έντονη διπλωματική δραστηριότητα, ενώ οι ΗΠΑ βρέθηκαν στο επίκεντρο και των εξελίξεων στη Γάζα, όπου μια εύθραυστη εκεχειρία παραμένει υπό συνεχή αμφισβήτηση.

