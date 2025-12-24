Τι ώρα κλείνουν τα σούπερ μάρκετ σήμερα παραμονή Χριστουγέννων

Οι ώρες που θα λειτουργήσουν σήμερα παραμονή Χριστουγέννων τα σουπερ μάρκετ, τα εμπορικά κέντρα και τα καταστήματα.

μέρα των τελευταίων αγορών πριν από τα Χριστούγεννα είναι η σημερινή, με τα καταστήματα να λειτουργούν με μειωμένο ωράριο και να κλείνουν νωρίτερα.

Tόσο ανήμερα των Χριστουγέννων (25 Δεκεμβρίου) όσο και τη δεύτερη ημέρα των γιορτών (26 Δεκεμβρίου), σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, καθώς πρόκειται για επίσημες αργίες.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr