Καιρός τα Χριστούγεννα: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε όλη την Ελλάδα

Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα παραμονή Χριστουγέννων ο καιρός, στο μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, όπως προειδοποιεί η ΕΜΥ.

Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και σταδιακά θα επεκταθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα, δημιουργώντας δυσκολίες στις μετακινήσεις, με τους αδειούχους ωστόσο αποφασισμένους να αφήσουν πίσω τους τα αστικά κέντρα.

