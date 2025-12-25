Αυτές οι 10 συμπεριφορές είναι τρανταχτό σημάδι χειριστικού ατόμου

Τα άτομα που υιοθετούν χειριστικές συμπεριφορές, κρύβονται πίσω ζεστά χαμόγελα και ευγενικούς τρόπους.

«Κεφάλαιο χειριστικοί άνθρωποι»: ναι, υπάρχουν ανάμεσά τους, αν και είναι σχετικά δύσκολο να τους ανακαλύψεις. Κρύβονται πίσω από το πέπλο που οι ίδιοι έχουν κεντήσει για τον εαυτό τους, χτίζοντας ένα προφίλ - που σε καμία περίπτωση δεν ταιριάζει με την ποιότητα και τον χαρακτήρα τους.

Μπορεί να φαίνονται μεγαλόψυχοι, συμπονετικοί και υποστηρικτικοί, όμως μοναδικός στόχος τους είναι να βλάψουν - σε ψυχικό επίπεδο - τα άτομα που τους περιβάλλουν. Η χειριστική συμπεριφορά τους δεν έχει όρια: μένουν συγκεντρωμένοι στον στόχο τους μέχρι να τον πετύχουν.

Οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν, πως η ανάγκη υιοθέτησης ενός τέτοιου προτύπου συμπεριφοράς πηγάζει, τις περισσότερες φορές, από κάποιο παιδικό τραύμα. Όλα αυτά που δεν έζησαν, επιθυμούν να τα στερήσουν και από τους άλλους. Αυτός είναι και ο λόγος που λειτουργούν μεθοδικά, δίνουν προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια και δεν χάνουν καμία ευκαιρία για «επίθεση». Παρουσιάζονται ως ευαίσθητες προσωπικότητες, για να θολώσουν τα νερά, αλλά δεν ξεχνούν ποτέ τις προθέσεις τους.

