Η πρώτη εικόνα που θα δεις, αποκαλύπτει τη βαθύτερη δύναμή σου: Το τεστ που πρέπει να κάνεις

Αυτό το τεστ οπτικής ψευδαίσθησης στοχεύει να φέρει στην επιφάνεια στοιχεία που, ίσως ούτε και εσύ να γνωρίζεις (ακόμα) για τον εαυτό σου.

Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που φτάνουν σχεδόν στο μέσο της ζωής τους, για να καταλάβουν ποιοι είναι, τι ανάγκες έχουν, ποιες είναι οι αναζητήσεις τους και πώς είναι πραγματικά ευτυχισμένοι. Πολλοί από εμάς, έχουμε την τάση να λειτουργούμε ρομποτικά. Ζούμε την κάθε ημέρα, ακολουθώντας ένα πρόγραμμα, μια λίστα από απαιτήσεις, μια σειρά από tasks που έχουμε θέσει στον εαυτό μας την υποχρέωση να φέρει εις πέρας. Μάλιστα, μέσα στην ένταση της καθημερινότητας ξεχνάμε να αισθανθούμε, να αντιδράσουμε, να εκφράσουμε όσα νιώθουμε.

Η ταχύτητα των ημερών συχνά λειτουργεί σαν ένα εμπόδιο προς τον εσωτερικό κόσμο μας. Συνηθίζουμε να ασχολούμαστε μόνο με τη δουλειά και τις ανάγκες των άλλων, παραμερίζοντας όσα εμείς θέλουμε. Με άλλα λόγια, θέτουμε τον εαυτό μας σε δεύτερη μοίρα, όχι από επιθυμία, αλλά από συνήθεια. Και όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με προκλήσεις, καλούμαστε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, αφήνοντας στο κενό τα δικά μας συναισθήματα.

