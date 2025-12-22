Η γενιά των people-pleasers: 7 πράγματα στα οποία οι Boomers έλεγαν πάντα «ναι», αλλά οι νεότεροι απορρίπτουν

Οι Millennials και η Gen Z ξαναγράφουν τους κανόνες.

Ενώ οι γονείς μας έλεγαν «ναι» σε όλα, από τις απλήρωτες υπερωρίες μέχρι τις τοξικές σχέσεις, οι νεότερες γενιές, ειδικά όσοι ανήκουν στην Gen Z σπάνε αυτά τα εμπεδωμένα πρότυπα.

Η άρνηση της αυτόματης ευχαρίστησης των άλλων (people-pleasing) ίσως είναι αυτό που θα τους σώσει από το burnout που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Ίσως και όχι, βέβαια.

Δεν ξέρουμε αν θυμάσαι εκείνα τα οικογενειακά τραπέζια όπου το να αρνηθείς δεύτερη μερίδα θεωρούνταν σχεδόν προσβολή, αλλά μόνο από αυτό μπορείς να καταλάβεις. Αν μεγάλωσες βλέποντας τους γονείς σου να θυσιάζουν τα πάντα για την εργασία ή την κοινωνική εικόνα, πιθανότατα κληρονόμησεις τις ίδιες τάσεις.

Ωστόσο, οι Millennials και η Gen Z ξαναγράφουν τους κανόνες. Εκεί που κάποιοι βλέπουν «τεμπελιά», η ψυχολογία βλέπει την ανάκτηση ζωτικού χώρου και ψυχικής υγείας.

