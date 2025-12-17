Γιαννόπουλος για τον Παππά: «Είναι επικίνδυνος, θα ζητήσω περιοριστικά μέτρα»

Ο Νίκος Γιαννόπουλος καταγγέλλει αναίτια επίθεση από τον Νίκο Παππά στο Στρασβούργο και προχωρά σε νομικές ενέργειες.

Η νέα τοποθέτηση του Νίκου Γιαννόπουλου για τον Νίκο Παππά, μετά από το περιστατικο που φέρεται ο Νίκος Παππάς να επιτέθηκε εναντίον του δημοσιογράφου, όταν βρέθηκαν στο ίδιο μπαρ στο Στρασβούργο, δίνει περισσότερες πληροφορίες για τις νομικές διαστάσεις του περιστατικού.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος εξηγεί: «ήμασταν με συναδέλφους σε ένα παραδοσιακό εστιατόριο του Στρασβούργου όταν εμφανίστηκε ο Νίκος Παππάς με την παρέα του. Κάποια στιγμή, καθώς περνούσα δίπλα του, διαπίστωσα έκπληκτος ότι μου έβαλε τρικλοποδιά, ισχυριζόμενος πως τον πάτησα. Του είπα να μην τολμήσει να με ξανακουμπήσει. Εκείνος μου πρότεινε να βγούμε έξω για να "λογαριαστούμε".

