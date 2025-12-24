tap2ride: Δεκέμβρης στην πόλη χωρίς άγχος μετακίνησης

Δεκέμβρης στην Αθήνα σημαίνει φωτισμένο κέντρο, ραντεβού που διαδέχονται το ένα το άλλο, έξοδοι μετά τη δουλειά και βαλίτσες που ετοιμάζονται για τις γιορτές.

Σε μια πόλη που κινείται διαρκώς, η μετακίνηση δεν χρειάζεται να προσθέτει άγχος. Εδώ και σχεδόν έναν χρόνο, οι Συγκοινωνίες Αθηνών έχουν κάνει τις διαδρομές πιο απλές, δίνοντας τη δυνατότητα στους επιβάτες να μετακινούνται χωρίς εισιτήριο στο χέρι, μόνο με την τραπεζική τους κάρτα ή το κινητό τους.

Όταν η έξοδος ή το ραντεβού δεν σηκώνουν καθυστερήσεις

Βγήκες για ένα ποτό μετά τη δουλειά και δεν έχεις εισιτήριο; Έχεις ραντεβού στο κέντρο και δεν θες να ψάχνεις εκδοτήριο; Απλώς βγάζεις την κάρτα σου από το πορτοφόλι – για παράδειγμα τη Visa κάρτα σου – ή το κινητό σου και επιβιβάζεσαι. Το tap2ride σου επιτρέπει να μπεις σε μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ, στα μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ, χωρίς καμία προετοιμασία.

Χριστουγεννιάτικες αγορές και γιορτινές μετακινήσεις, χωρίς άγχος

Με το tap2ride, δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι αν έχεις εισιτήριο ή αν προλαβαίνεις να αγοράσεις. Ένα άγγιγμα της τραπεζικής σου κάρτας ή του digital wallet στον επικυρωτή και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.

Αν ετοιμάζεις βαλίτσα για τις γιορτές και κατευθύνεσαι προς το αεροδρόμιο, το tap2ride έχει ήδη αποδείξει την αξία του. Στα express λεωφορεία και στο μετρό προς το αεροδρόμιο, όλο και περισσότεροι επιβάτες επιλέγουν να πληρώσουν ανέπαφα, κερδίζοντας χρόνο και ηρεμία πριν το ταξίδι.

Ο Νίκος Πετράκης, Country Manager Visa Ελλάδας, υπογραμμίζει τη σημασία της νέας υπηρεσίας για τη βελτίωση των αστικών μετακινήσεων: «To tap2ride κάνει τη ζωή όλων μας, κατοίκων και επισκεπτών, πιο απλή καθώς το μόνο που χρειαζόμαστε για να επιβιβαστούμε στα ΜΜΜ είναι η τραπεζική μας κάρτα. Αυτή μάς πάει παντού, εύκολα, γρήγορα και με την ασφάλεια που όλοι γνωρίζουμε ότι παρέχουν οι ψηφιακές πληρωμές. Με συμμετοχή σε 800 έργα παγκοσμίως, η Visa γνωρίζει καλά πώς οι ψηφιακές πληρωμές μπορούν να αναβαθμίσουν τις αστικές συγκοινωνίες, ωφελώντας τις πόλεις, τους οργανισμούς μεταφορών και το περιβάλλον».

Τι είναι και πώς λειτουργεί το tap2ride

Το tap2ride εφαρμόζεται σε όλα τα μέσα αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ. Ο επιβάτης χρειάζεται μόνο να ακουμπήσει την κάρτα ή το ψηφιακό πορτοφόλι στον επικυρωτή κατά την είσοδο (και την έξοδο στους σταθμούς όπου απαιτείται). Η διαδικασία είναι άμεση, με πράσινη ένδειξη επιτυχούς επικύρωσης και αυτόματη χρέωση στον λογαριασμό.

Μια υπηρεσία που έχει μπει στη ζωή της πόλης

Το tap2ride, ως υπηρεσία των Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, με την υποστήριξη της Visa, δίνει τη δυνατότητα μετακίνησης με τραπεζικές κάρτες και ψηφιακά πορτοφόλια, κάνοντας κάθε διαδρομή πιο άμεση.

Και τις γιορτές, όταν η πόλη κινείται πιο έντονα από ποτέ, αυτό σημαίνει ένα άγχος λιγότερο και περισσότερος χρόνος για να απολαύσεις τη στιγμή.