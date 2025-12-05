Ποιες είναι οι καλύτερες ερωτήσεις για να «σπάσεις τον πάγο»;

Τι να πεις, όταν δεν ξέρεις τι να πεις: μια λίστα ερωτήσεων για να ξεπεράσεις την αμήχανη σιωπή και να ανοίξεις συζήτηση ακόμα κι αν δεν γνωρίζεις τα άτομα γύρω σου.

Η πιο συνηθισμένη ερώτηση που κάνουμε όταν συναντάμε κάποιον, είναι το κλασικό: «Τι κάνεις;». Μια ευγενική, αναμενόμενη ερώτηση, που όμως σπάνια οδηγεί σε μια ουσιαστική συζήτηση. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι είναι προβλέψιμη, αλλά ότι συνοδεύεται από μια εξίσου προβλέψιμη απάντηση: «Καλά».

Όπως εξηγεί ο ψυχολόγος Charles Sweet, συχνά καταφεύγουμε σε small talk, επειδή είναι «κοινωνικά ασφαλές, τηρεί τους κανόνες ευγένειας και αποφεύγει την οικειότητα που μπορεί να φέρουν πιο βαθιές συζητήσεις». Το ζήτημα, λοιπόν, δεν είναι να καταργήσουμε τον τυπικό διάλογο, αλλά να μάθουμε πώς να συνεχίζουμε μια απλή συζήτηση, όταν βρισκόμαστε σε χώρους με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε καλά.

Διαβάστε την συνέχεια στο jenny.gr