Παγκόσμια Ημέρα Μπισκότου: 10 fun facts που δεν ξέρεις για το μπισκότο κι ένας σούπερ διαγωνισμός

Ιστορίες που μας αφήνουν με το στόμα ανοιχτό!

Μπισκότα: Από τον πρωινό καφέ, μέχρι το σνακ μετά το γυμναστήριο και το απογευματινό tea party με την παρέα, το αγαπημένο μας σνακ μας συντροφεύει όλη μέρα. Φαινομενικά θα έπρεπε να ξέρουμε τα πάντα για αυτό, αφού το καταναλώνουμε από μικρά παιδιά. Κι όμως, υπάρχουν τόσα πολλά που δεν γνωρίζουμε.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μπισκότου, που η ΒΙΟΛΑΝΤΑ το καθιέρωσε να γιορτάζεται κάθε 4η Δεκέμβρη, θα τα μάθουμε όλα. Και αν διαβάσεις το άρθρο μέχρι το τέλος, ίσως σε κεράσουμε και μερικά μπισκότα Βιολάντα. Έτσι, για το καλό!

1.Tα μπισκότα αρχικά ανακαλύφθηκαν για να επιβιώνουν οι πολεμιστές σε μακρινά ταξίδια και εκστρατείες

Τα μπισκότα δεν ήταν ανέκαθεν γλυκά και πεντανόστιμα όπως τα μπισκότα Βιολάντα. Τα πρώτα μπισκότα ήταν οι πολύ σκληρές «γαλέτες», τροφή επιβίωσης για ταξίδια και εκστρατείες. Μάλιστα οι γαλέτες ήταν τόσο σκληρές που οι στρατιώτες και οι ναυτικοί της εποχής, τις βουτούσαν σε κρασί ή νερό για να μαλακώσουν και να μπορέσουν να τις φάνε!

2.Για αυτό και το μπισκότο με τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στον κόσμο αντέχει έως και 25 χρόνια

Βέβαια αν περιμένεις αυτό το μπισκότο να έχει γεύση Βιολάντα Bianca, σίγουρα θα απογοητευτείς. Αφού όπως προείπαμε, πρόκειται για ειδικό στρατιωτικό μπισκότο επιβίωσης, συσκευασμένο έτσι ώστε να αντέχει δεκαετίες. Ένα τέτοιο μπισκότο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ενός στρατιώτη για τρεις μέρες.

Η ΒΙΟΛΑΝΤΑ έχει παράξει τέτοια προϊόντα για στρατούς διαφόρων χωρών. Όμως εμείς και με τα Bianca ή με τα Soft Twins είμαστε τρισευτυχισμένοι.

3.Και μιας που αναφερθήκαμε στους στρατούς διαφόρων χωρών, ήξερες ότι τα μπισκότα Βιολάντα φτάνουν μέχρι και την Κολομβία;

Εμ, δεν είμαστε μόνο εμείς που θέλουμε στο σπίτι μας τα καλύτερα μπισκότα. Όταν κάτι είναι πεντανόστιμο, δικαιούται να το απολαμβάνει όλος ο κόσμος. Για αυτό και η Βιολάντα ταξιδεύει σε πάνω από 40 χώρες! Η πιο μακρινή ανάμεσά τους είναι η Κολομβία. Αρκετά εντυπωσιακό αν σκεφτεί κανείς πόσο μακριά βρίσκεται.

4.Η χώρα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση μπισκότων κατά κεφαλή είναι… το Ηνωμένο Βασίλειο!

Οι Βρετανοί λατρεύουν τα μπισκότα! Τα τρώνε καθημερινά με το τσάι τους και βρίσκονται σταθερά στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως σε κατανάλωση ανά άτομο.

5.Αλήθεια, τι σημαίνει η λέξη «μπισκότο»; Ούτε που θα το σκεφτόσουν ποτέ.

Η λέξη προέρχεται από τα λατινικά και την φράση «bis-coctus», που σημαίνει «ψημένο δύο φορές». Έτσι αφαιρούσαν οι πρώτοι επινοητές του μπισκότου όλη την υγρασία και το μπισκότο διατηρούταν για μήνες. Ιδανική μέθοδος για ταξίδια και εκστρατείες.

6.Το πιο ακριβό μπισκότο στον κόσμο πουλήθηκε για το αστρονομικό ποσό των 23.000€

Ευτυχώς για εμάς, η Βιολάντα έχει πολύ πιο προσιτές και νόστιμες επιλογές. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για μπισκοτολιχουδιές. Μιλάμε για ένα μπισκότο-σνακ επιβίωσης, το οποίο βρέθηκε μέσα σε σωσίβια λέμβο του Τιτανικού και πουλήθηκε για περίπου 23.000€. Θα ήταν μάλλον παρόμοιο με τα μπισκότα του στρατού, για τα οποία μιλήσαμε προηγουμένως.

Φημολογείται μάλιστα πως ο αγοραστής του πιο «πολύτιμου» μπισκότου ήταν Έλληνας συλλέκτης. Παράδοξος τρόπος να σπαταλήσει κανείς τόσα χρήματα όταν υπάρχουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ τα μπισκότα Βιολάντα.

7.Ο άνθρωπος σε έναν χρόνο τρώει κατά μέσο όρο 6 κιλά μπισκότα

Ο μέσος άνθρωπος τρώει περίπου 6 κιλά μπισκότα τον χρόνο. Στην Ελλάδα μάλλον τρώμε παραπάνω και ανεβάζουμε τον μέσο όρο! Όπως ο Κωνσταντίνος Κωλαΐτης, δημοσιογράφος του Gazzetta, που δήλωσε πως καταναλώνει 16 κιλά. Δηλαδή; Τρώει μπισκότα Βιολάντα για άλλον ενάμιση άνθρωπο. Κωνσταντίνε άσε και σε εμάς κανένα μπισκότο Βιολάντα, έχουμε οικογένειες να γλυκάνουμε.

8.Τα λιγότερα υλικά με τα οποία μπορεί κανείς εύκολα και γρήγορα να φτιάξει μπισκότα είναι μόνο 3

Σου τελείωσαν τα μπισκότα Βιολάντα; Μέχρι να προμηθευτείς το επόμενο πακέτο σου, με 3 υλικά -αλεύρι, βούτυρο και ζάχαρη ή μέλι- μπορείς να έχεις ένα τέλειο αποτέλεσμα! Βέβαια και η Βιολάντα κυκλοφόρησε πρόσφατα μπισκότα με μόνο 3 υλικά. Δεν θέλει κόπο… θέλει τρόπο!

9.Η παγκόσμια ημέρα μπισκότου στην Ελλάδα καθιερώθηκε από τη Βιολάντα

Πριν 6 χρόνια, την 4η Δεκεμβρίου του 2019, η Βιολάντα γιόρτασε έντονα για πρώτη φορά την Παγκόσμια Ημέρα Μπισκότου, κι από τότε γιορτάζεται σε όλη την Ελλάδα!

10.Το πιο συχνό συνοδευτικό μπισκότων στον κόσμο δεν είναι το γάλα ούτε ο καφές

Παρότι στην Ελλάδα βουτάμε τα μπισκότα Βιολάντα μας στον καφέ ή το γάλα, διεθνώς το τσάι κερδίζει! Οι Άγγλοι και πολλές ασιατικές χώρες καταναλώνουν παραδοσιακά τα μπισκότα τους με τσάι. Έτσι λοιπόν το γάλα έρχεται δεύτερο! Εμείς ωστόσο δεν ακολουθούμε τη μάζα. Συνεχίζουμε κανονικά να τρώμε τα Βιολάντα μας με όποιο ρόφημα τραβάει η όρεξή μας.

Και επειδή υποσχεθήκαμε κέρασμα: Μπες στο Instagram του Gazzetta και δες πώς θα διεκδικήσεις μια πολυσυσκευασία ΒΙΟΛΑΝΤΑ. Καλή επιτυχία και χαρούμενη ημέρα μπισκότου!