Garmin: Ηγέτης και στα ηλεκτρονικά για σκάφη

Μπορεί τα smartwatch Garmin να παίρνουν μεγάλη δημοσιότητα, τα προϊόντα Garmin για σκάφη μετρούν ακόμα περισσότερα χρόνια εμπειρίας και καινοτομίας.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Garmin αναδεικνύεται κάθε χρονιά ως η πλέον καινοτόμα εταιρία ηλεκτρονικών για σκάφη από το Nautical Marine Electronics Association (NMEA) για τα τελευταία 11 χρόνια. Με λύσεις που περιλαμβάνουν GPS Plotter, βυθόμετρα, όργανα, αυτόματο πιλότο, ηχοσυστήματα, VHF, κάμερες, ραντάρ και τόσα πολλά ακόμα, η Garmin μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες κάθε σκάφους.

Πλοήγηση

Ως πρωτοπόρος στις τεχνολογίες GPS, η Garmin καινοτομεί με αξιόπιστα GPS Plotter που αναβαθμίζουν το ταξίδι με σκάφος. Ο υπολογισμός πορείας γίνεται αυτόματα ορίζοντας μόνο τον τελικό προορισμό. Το 2024 με τη σειρά GPSMAP 9000, η Garmin εισήγαγε για πρώτη φορά την τεχνολογία οθονών με ανάλυση 4k σε πλότερ για σκάφη, ενώ το 2025 επέκτεινε ακόμα περισσότερο τη σειρά με οθόνες που συνδυάζουν πλότερ και βυθόμετρο με ανάλυση 4k για απίστευτη ευκρίνεια και μοναδική λεπτομέρεια με τη σειρά GPSMAP 9000xsv. Η οθόνη του GPS γίνεται το κέντρο όπου ο καπετάνιος βλέπει όλες τις πληροφορίες για το ταξίδι του όπως χάρτη με πορεία, βυθόμετρο, ραντάρ, δεδομένα μηχανών, κάμερες, ηχοσυστήματα, ενώ μπορεί ακόμα με τις λύσεις digital switching να ελέγξει τα φώτα ή τον κλιματισμό. Η σειρά ECHOMAP περιλαμβάνει πιο οικονομικές λύσεις, ενώ η σειρά GPSMAP xxx3 με οθόνες από 7” μέχρι 16” αποτελεί την πιο δημοφιλή επιλογή για διαφορετικούς τύπους σκαφών και χρήσεις. Συνδυάζοντας δεδομένα Garmin και Navionics, οι χρήστες εξασφαλίζουν ότι έχουν πάντα τους πιο ενημερωμένους χάρτες στη συσκευή τους.

Σάρωση βυθού

Δείτε τι βρίσκεται κάτω, γύρω και μπροστά από το σκάφος με τεχνολογίες που σας επιτρέπουν να αποτυπώνονται με μοναδική ακρίβεια ψάρια και βυθός στην οθόνη σας. H τεχνολογία CHIRP με ταυτόχρονη εκπομπή πολλαπλών δεσμών σας δείχνει που βρίσκονται τα ψάρια και την ανάλυση του βυθού. Η τεχνολογία Ultra-High Definition σας εμφανίζει μία σχεδόν φωτογραφική κάτω και μπροστά από το σκάφος (ClearVu) και δεξιά και αριστερά από το σκάφος (SideVu). Με προϊόντα της σειράς Panoptix μπορείτε να βλέπετε τα ψάρια να κινούνται κάτω από το σκάφος, να δημιουργείτε μια τρισδιάστατη αποτύπωση του βυθού και να σχεδιάζετε τους δικούς σας αναλυτικούς χάρτες ψαρέματος. Με λύσεις που ξεκινάνε από τα 200μ και φτάνουν σε βάθη μέχρι 3χλμ, μπορείτε να βρείτε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες, το σκάφος και το budget σας.

Τεχνολογίες ραντάρ

Αυξήστε την ασφάλεια στο σκάφος σας με μια κεραία ραντάρ που σας επιτρέπει να βλέπετε στην οθόνη σας εμπόδια και σας επισημαίνει κινούμενους στόχους για να αποφεύγετε πιθανούς κινδύνους. Τα ραντάρ της σειράς Fantom με εμβέλεια που ξεκινάει από τα 6μ. χρησιμοποιούν την τεχνολογία Doppler για να εμφανίσουν με διαφορετικό χρώμα τους κινούμενους στόχους που απομακρύνονται από εσάς από αυτούς που σας πλησιάζουν. Προσθέστε τους στόχους του ραντάρ πάνω στην εικόνα του χάρτη για να έχετε μία ολοκληρωμένη εικόνα της πορείας σας. Και επειδή η εμφάνιση του σκάφους έχει σημασία για εσάς, τα ραντάρ Garmin διατίθενται σε λευκό και μαύρο χρώμα για να ταιριάζουν στην αισθητική του σκάφους σας.

Ψυχαγωγία στο σκάφος

Κάτω από την ομπρέλα της Garmin βρίσκονται οι δύο κορυφαίες εταιρίες για την ψυχαγωγία στην θάλασσα: η Fusion και η JL. Αναβαθμίστε την εμπειρία σας στο σκάφος με στέρεο, ενισχυτές, ηχεία και subwoofer που κάνουν κάθε στιγμή μοναδική. Οι πατενταρισμένες τεχνολογίες που συγκεντρώνονται σε αυτά τα προϊόντα σας επιτρέπουν να κάνετε streaming από διαφορετικά μέσα και να ακούτε ξεκάθαρο ήχο σε όλες τις εντάσεις, χωρίς παραμόρφωση, με επιλογές για διαφορετικές ζώνες. Επιλέξτε για τα ηχεία σας κλασσική ή σπορ εμφάνιση με ή χωρίς φωτισμό LED και απογειώστε κάθε ταξίδι. Είτε ταξιδεύετε με φίλους ή την οικογένειά σας, είτε ψαρεύετε, είτε κάνετε θαλάσσια σπορ με το σκάφος σας, υπάρχουν επιλογές για να απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική.

