Αυτό το green flag δείχνει πόσο επιτυχημένη είναι η σχέση, σύμφωνα με ψυχολόγο

Αυτό ξεχωρίζει τα ζευγάρια που απλώς συνυπάρχουν από εκείνα που γίνονται διαρκώς πιο κοντά.

Ζούμε σε μια εποχή όπου βομβαρδιζόμαστε από παντού με συμβουλές για σχέσεις, που όμως σπάνια αποτυπώνουν την πραγματική πολυπλοκότητα του τι κάνει μια σχέση να αντέχει και να εξελίσσεται. Η Baya Voce, σύμβουλος ζευγαριών με περισσότερα από δέκα χρόνια εμπειρίας, έχει παρατηρήσει ότι ένα από τα πιο υποτιμημένα -αλλά εξαιρετικά σημαντικά- στοιχεία μιας υγιούς σχέσης είναι η «αμοιβαία επιρροή».

Ο όρος, που εισήχθη από τους ψυχολόγους John και Julie Gottman, περιγράφει την προθυμία να επιτρέπεις στις ανάγκες, τις ευαισθησίες και τις οπτικές τουσυντρόφου σου να σε επηρεάζουν, ακόμη και να σε αλλάζουν σε επίπεδο συμπεριφοράς. Η αμοιβαία επιρροή συνήθως αποκαλύπτεται στις στιγμές έντασης ή διαφωνίας, όχι όταν όλα κυλούν ομαλά. Στην αρχή μιας σχέσης, άλλωστε, οι περισσότεροι παρουσιάζουν την καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους, γεγονός που κάνει αυτό το green flag δύσκολο να εντοπιστεί από νωρίς.

