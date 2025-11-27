5 ελατοσκέπαστα χωριά κοντά στην Αθήνα για χριστουγεννιάτικες αποδράσεις

Πετρόχτιστα χωριά μέσα στα έλατα για αξέχαστες γιορτινές εκδρομές.

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και η σκέψη πλέον ταξιδεύει στα βουνά της Ελλάδας, σε πετρόχτιστα χωριά, κρυμμένα μέσα στις ελατοσκέπαστες πλαγιές. Μια γιορτινή απόδραση σε ένα γραφικό χωριό μέσα στη φύση είναι ό,τι πρέπει για να χαλαρώσετε, να διασκεδάσετε και να περάσετε ποιοτικό χρόνο με την παρέα ή την οικογένεια.

Παρακάτω θα βρείτε μερικές ιδέες για χριστουγεννιάτικες εκδρομές προορισμούς που βρίσκονται σε απόσταση το πολύ τριών ωρών από την Αθήνα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο travelgo.gr