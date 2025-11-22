iPhone Fold: Όλες οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα για το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone

Η Apple ετοιμάζει το iPhone Fold για κάποια στιγμή τα επόμενα χρόνια.

Apple πρόκειται να εισέλθει στην κατηγορία των foldable smartphones με το πολυαναμενόμενο iPhone Fold, που αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του το 2026 ή το αργότερο το 2027.

Μετά από χρόνια φημών και διαρροών, οι πρόσφατες πληροφορίες ρίχνουν φως στα χαρακτηριστικά, το σχεδιασμό και τις καινοτομίες που πιθανότατα θα φέρει αυτή η νέα συσκευή.

Το iPhone Fold θα ακολουθεί το στυλ «notebook», δηλαδή θα ανοίγει σαν βιβλίο, παρόμοιο με τα Samsung Galaxy Z Fold. Η συσκευή αναμένεται να διαθέτει δύο οθόνες: μία εξωτερική περίπου 5.3 ιντσών για χρήση όταν είναι κλειστή και μία εσωτερική αναδιπλούμενη οθόνη μεγέθους 7.8 ίντσες, που θα προσφέρει μια ευρύχωρη εμπειρία χρήσης όταν η συσκευή είναι ανοιχτή.

