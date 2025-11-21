Οι προσφορές Black Friday του PlayStation ξεκίνησαν!

Οι εκπτώσεις Black Friday για το PlayStation είναι εδώ!

Οι προσφορές του PlayStation για τη Black Friday είναι διαθέσιμες από σήμερα, 21 Νοεμβρίου, για περιορισμένο χρονικό διάστημα στα συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής πώλησης αλλά και στο PlayStation Store. Οι φίλοι του PlayStation κι όσοι θέλουν να προσφέρουν μοναδικά δώρα, μπορούν να εξερευνήσουν μια σειρά από προσφορές σε παιχνίδια, περιφερειακά και φυσικά, κονσόλες.

Εξοικονομήστε έως και €150 σε κονσόλες PS5 Ψηφιακής Έκδοσης, κονσόλες PS5, και στο PS5 Pro

Για την φετινή εορταστική περίοδο, έχουμε μια νέα προσθήκη με την κονσόλα PS5 - Fortnite Flowering Chaos Bundle που περιλαμβάνει αποκλειστικό* in-game περιεχόμενο και in-game currency - διαθέσιμο επίσης σε προσφορά γνωριμίας από €349,99*.

Οι Black Friday προσφορές μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

• €100 όφελος στο headset εικονικής πραγματικότητας για το PS5, PlayStation VR2

• €20 όφελος στη συσκευή απομακρυσμένου παιχνιδιού PlayStation Portal ώστε να μεταφέρετε την εμπειρία του PS5 στα χέρια σας

• €20 όφελος στα ασύρματα ακουστικά PULSE Elite, με υψηλής ποιότητας επίπεδα μαγνητικά ηχεία συμβατά με PS5, PC/Mac και συσκευές Bluetooth

• €30 όφελος στα πρώτα ασύρματα ακουστικά-ψείρες του PlayStation, PULSE Explore, συμβατά με PS5, PC/Mac και συσκευές Bluetooth

• €30 όφελος στο ασύρματο χειριστήριο DualSense Edge με πολλές δυνατότητες προσαρμογής, συμβατό με PS5 και PC

• €20 όφελος στα ασύρματα χειριστήρια DualSense, συμπεριλαμβανόμενης της συλλογής Chroma

• Μειωμένες τιμές σε δημοφιλείς PlayStation τίτλους όπως τα Death Stranding 2: On the Beach, Astro Bot, God of War Ragnarök και πολλά ακόμη

• Προσφορές κατά την εγγραφή ή την αναβάθμιση στις συνδρομές του PlayStation®Plus

Επισκεφθείτε το PlayStation.com και περιηγηθείτε στις Black Friday προσφορές εδώ.

*Ενδεικτική Λιανική Τιμή. Προσφορά γνωριμίας διαθέσιμη στην κονσόλα PS5 Ψηφιακής Έκδοσης 825GB - Fortnite Flowering Chaos Bundle. Η προσφορά λήγει 04/12/2025 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, οποιοδήποτε συμβεί νωρίτερα. Υπόκειται σε διαθεσιμότητα. Οι πραγματικές τιμές των καταστημάτων ενδέχεται να διαφέρουν. Μετά τις 04/12 το προϊόν θα διατεθεί προς €499,99 – Ενδεικτική Λιανική Τιμή. Περιλαμβάνεται κωδικός για μπόνους in-game περιεχόμενο και in-game currency. Το Flowering Chaos Bundle είναι αποκλειστικό στο PlayStation μέχρι τις 26/11/2026. Για την εξαργύρωση του κουπονιού απαιτείται λογαριασμός για το PlayStation™Network και σύνδεση στο Internet.

Τα προϊόντα που συμμετέχουν μπορεί να έχουν διαφορετικές περιόδους προσφορών. Περισσότερα στις σελίδες με τις λεπτομέρειες προσφοράς κάθε προϊόντος και στους ιστότοπους των καταστημάτων λιανικής πώλησης. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι Ενδεικτικές Λιανικές Τιμές. Οι προσφορές λήγουν στις 04/12/2025 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, οποιοδήποτε συμβεί νωρίτερα. Υπόκειται σε διαθεσιμότητα. Οι πραγματικές τιμές των καταστημάτων ενδέχεται να διαφέρουν. Η κάθετη βάση στήριξης της κονσόλας PS5® πωλείται ξεχωριστά. Οι προσφορές στο PlayStation®Store ισχύουν μέχρι τις 1/12.