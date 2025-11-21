Σαντορίνη: Λύθηκε το μυστήριο με τους σεισμούς - Τι συνέβη κάτω από τον πυθμένα

Επιστήμονες αποκαλύπτουν ότι η κίνηση του μάγματος κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας προκάλεσε την έντονη σεισμική δραστηριότητα του 2025 στην περιοχή Σαντορίνης - Αμοργού

Οι «αθέατες» διεργασίες που οδήγησαν στη σπάνια και ιδιαίτερα έντονη σεισμική δραστηριότητα κοντά στη Σαντορίνη στις αρχές του 2025 αποκαλύφθηκαν από μια διεθνή επιστημονική ομάδα, στην οποία συμμετείχαν και Έλληνες ερευνητές.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό Science, φωτίζει τις υποθαλάσσιες γεωδυναμικές διεργασίες στην περιοχή της Σαντορίνης.

