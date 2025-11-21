Την πατάνε όλοι κάθε φορά: Αυτή είναι η μεγαλύτερη παρανόηση για τους ψυχοπαθείς

Πρόκειται για μια από τις πιο συχνές παρανοήσεις για τους ψυχοπαθείς.

Γεγονός είναι ότι ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων σχηματίζουν την εικόνα τους για τα άτομα που έχουν διαγνωστεί με αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας μέσα από ταινίες, βιβλία και podcasts που αφορούν σε αληθινά εγκλήματα.

Η εγκληματολόγος και συγγραφέας δημοφιλών επιστημονικών δοκιμίων που ειδικεύονται στις ψευδείς αναμνήσεις Δρ.Τζούλια Σο δίνει όμως τη δική της επιστημονική άποψη και μεταξύ άλλων αποκαλύπτει μία από τις πιο συχνές παρανοήσεις που κάνει ο κόσμος για τους ψυχοπαθείς.



