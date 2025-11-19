Σοκαριστικές λεπτομέρειες για την Ελληνοκαναδή που σκότωσε τους γιους της: Τους τραγουδούσε «you are my sunshine»

Η απώλεια του συζύγου της οδήγησε την Βανέσα Κόλλιας σε μια ακραία πράξη που συγκλόνισε το Τορόντο: τη δολοφονία των δύο μικρών παιδιών της και την απόπειρα αυτοκτονίας.

Mια τραγωδία που πάγωσε την ομογενειακή κοινότητα στον Καναδά: μητέρα ομολόγησε τη δολοφονία των δύο παιδιών της μετά τον θάνατο του συζύγου της.

Στις 10 Δεκεμβρίου 2023, η 27χρονη Βανέσα Κόλλιας έβαλε τέλος στη ζωή των δύο γιων της, του 4χρονου Δημήτρη και του 5χρονου Γιάννη.

Σύμφωνα με την ομολογία της, τους έπνιξε κρατώντας τα χέρια της πάνω από το στόμα και τη μύτη τους, ενώ τους τραγουδούσε το «You Are My Sunshine». Αμέσως μετά, επιχείρησε να δώσει τέλος και στη δική της ζωή, πηδώντας από το μπαλκόνι του διαμερίσματός τους στο Τορόντο.

