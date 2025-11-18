Μουτίδου: «Όσοι πηδ…ντε δεν είναι καλοί ηθοποιοί» - Έντονη on air διαφωνία με Χριστοπούλου, Παπίλα

Έντονη διαφωνία στο Real View χθες (17/11) ανάμεσα σε Χριστοπούλου, Παπίλα και Μουτίδου με αφορμή δήλωση της τελευταίας για το θέατρο.

Στο Real View της Δευτέρας (17/11) οι Ελίνα Παπίλα, Σοφία Μουτίδου, Έλενα Χριστοπούλου και Δάφνη Καραβοκύρη επανήλθαν στη συζήτηση για το αν το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι με τη Μουτίδου να τονίζει πως λειτουργεί ως μέσο απόκτησης ή συντήρησης κάποιων προνομίων.

Από πλευράς της η Ελίνα Παπίλα επεσήμανε πως για μια μεγάλη καριέρα μόνο το κρεββάτι δεν αρκεί, αλλά χρειάζεται και ταλέντο και κάπου εκεί οι τέσσερις παρουσιάστριες άρχισαν να διαφωνούν με την Καραβοκύρη να της λέει πως δεν μπορεί να πιστεύει κάτι τέτοιο.

Σε εκείνο το σημείο και η Έλενα Χριστοπούλου θέλησε να διαχωρίσει τη θέση της, λέγοντας:

