ΑΥΡΑ και Powerade επίσημοι χορηγοί του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship

Η μεγάλη επιστροφή των ATP τουρνουά στην Αθήνα, έφερε τη σφραγίδα των δύο brands που επενδύουν σταθερά στις μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας.

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ και το Powerade, σταθεροί υποστηρικτές των μεγαλύτερων αθλητικών διοργανώσεων στην Ελλάδα, ενίσχυσαν ως επίσημοι χορηγοί Νερού και Ισοτονικού το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship, το πρώτο τουρνουά ATP 250 που φιλοξενήθηκε στην χώρα μας τα τελευταία 31 χρόνια. Η επιστροφή του ATP Tour στην Αθήνα, ανέδειξε την Ελλάδα ως έναν αθλητικό προορισμό υψηλών προδιαγραφών, ενώ έδωσε τη δυνατότητα στο ελληνικό κοινό να απολαύσει ένα εξαιρετικό τουρνουά υψηλού επίπεδου, στο οποίο συμμετείχαν σπουδαίες προσωπικότητες του παγκόσμιου τένις, όπως ο Νόβακ Τζόκοβιτς, o Σταν Βαβρίνκα και ο Λορέντζο Μουζέτι.

\Η χορηγία των ΑΥΡΑ και Powerade υποστηρίχθηκε από μια ευρεία γκάμα ενεργειών εντός του χώρου διεξαγωγής της διοργάνωσης, όπως το Hydration Corner, το Avra Bottle Flip Challenge και το Powerade Simulation Tennis Game, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες και εκπλήξεις στους επισκέπτες. Ταυτόχρονα οι δύο χορηγοί είχαν ενεργή παρουσία σε όλο το φάσμα προβολής και κάλυψης των αγώνων της διοργάνωσης. Το τουρνουά διεξήχθη από την 1 έως 8 Νοεμβρίου στο Telekom Center Athens, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και κορυφώθηκε με έναν συναρπαστικό τελικό, μεταξύ των δύο κορυφαίων παικτών της διοργάνωσης, Νόβακ Τζόκοβιτς και Λορέντζο Μουζέτι, με νικητή τον Σέρβο πρωταθλητή, ο οποίος αποθεώθηκε από το ελληνικό κοινό.

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ της Coca-Cola Τρία Έψιλον έχει καθιερωθεί ως επίσημος σύμμαχος ενυδάτωσης σε κορυφαίες αθλητικές διοργάνωσες όπως Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Ημιμαραθώνιος Αθήνας, και το Spetsathlon. Αντίστοιχα, το Powerade αποτελεί το επίσημο αθλητικό ποτό των μεγαλύτερων αθλητικών διοργανώσεων παγκοσμίως, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και φυσικά ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας. Η συνεργασία των ΑΥΡΑ και Powerade με την ATP και η χορηγία του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship, υπογραμμίζουν τη στρατηγική δέσμευση των δύο brands στην υποστήριξη κορυφαίων αθλητικών διοργανώσεων διεθνούς κύρους.

Ο Χρήστος Μπαλατσός, Senior Brand Manager για το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ στην Coca-Cola Τρία Έψιλον δήλωσε: «Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ αποτελεί διαχρονικό σύμμαχο ενυδάτωσης σε κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις και δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τόσο σημαντική στιγμή για το τένις στη χώρα μας. Στον αθλητισμό, η σωστή ενυδάτωση είναι καθοριστικής σημασίας και το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, ως σταθερός σύμμαχος της ευεξίας και της ισορροπημένης ενυδάτωσης στην καθημερινότητά μας, στηρίζει με την παρουσία του τους αθλητές να πετύχουν την απαραίτητη αναζωογόνηση που χρειάζονται».

Η Αθηνά Ποπώφ, FLA Marketing Director της Coca-Cola Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η ενεργή υποστήριξη του Powerade στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship, αποτελεί μέρος της διαρκούς δέσμευσης μας να στηρίζουμε κορυφαία αθλητικά θεάματα, καθώς και να βρισκόμαστε δίπλα στους αθλητές σε κάθε μικρή και μεγάλη πρόκληση που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Το ATP Tour επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από τρεις δεκαετίες και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που μπορούμε και ενισχύουμε μία σημαντική διοργάνωση που επανατοποθετεί τη χώρα μας στον παγκόσμιο χάρτη του τένις».