AmazingGreekWines.com. Το ελληνικό κρασί ταξιδεύει στον κόσμο

Το AmazingGreekWines.com είναι μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για να προσφέρει τη δυνατότητα ενημέρωσης και επιλεγμένων αγορών αποκλειστικά για ελληνικά κρασιά.

Με περιεχόμενο διαθέσιμο σε τέσσερις γλώσσες —ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά— η πλατφόρμα απευθύνεται σε οινόφιλους, επαγγελματίες και ταξιδιώτες της γεύσης που αναζητούν την αυθεντική ελληνική εμπειρία, λειτουργώντας παράλληλα ως ένας παγκόσμιος κόμβος ενημέρωσης για τις επιλεγμένες αγορές του ελληνικού κρασιού.

Η περιήγηση ξεκινά από τα ηφαιστειακά αμπέλια της Σαντορίνης και τους ιστορικούς αμπελώνες της Νεμέας, φτάνοντας μέχρι το Αμύνταιο, τη Μαντινεία, τη Φλώρινα, την Κεφαλονιά και την Κρήτη. Μέσα από πλούσιο υλικό που συνδέει τον τόπο με την παράδοση, αναδεικνύονται ποικιλίες-σύμβολα όπως το Ασύρτικο, το Ξινόμαυρο, η Μαλαγουζιά και το Μοσχοφίλερο αλλά και όλες οι υπόλοιπες ελληνικές ποικιλίες.

Το AmazingGreekWines.com δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στους μικρούς παραγωγούς και στα οικογενειακά οινοποιεία, φωτίζοντας τις βιώσιμες πρακτικές καλλιέργειας και την ανθρώπινη πλευρά της παραγωγής που σπάνια προβάλλεται διεθνώς. Στόχος είναι η ανάδειξη της δυναμικής της ελληνικής οινοποιίας και η μεταφορά της φιλοσοφίας και του πολιτισμού της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο, μέσα από κάθε ποτήρι κρασί.

