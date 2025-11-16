Έτσι έφτασαν οι Αρχές στους δολοφόνους του Λάλα: «Κλειδί» η επίθεση σε οπαδό του Ολυμπιακού στο Παγκράτι

Η έρευνα για τον ηθικό αυτουργό και εντολέα της εκτέλεσης παραμένει ανοιχτή.

Νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το πώς η ΕΛ.ΑΣ κατάφερε να φτάσει στα ίχνη των δραστών της στυγερής δολοφονίας του Γιάννη Λάλα που έγινε το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου 2025 στην Αράχωβα.

Έχουν συλλάβει τέσσερα άτομα, οι δύο με πλούσιο παρελθόν και είναι οι φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης.

