Νομίζεις ότι το ξέσπασμα σε ηρεμεί; Η επιστήμη λέει ότι κάνεις το χειρότερο λάθος: Τι πραγματικά βοηθάει

Μια νέα μετα-ανάλυση καταρρίπτει τον μύθο της «εκτόνωσης» και αποκαλύπτει τους πραγματικούς τρόπους για να ηρεμήσεις.

Όταν είμαστε θυμωμένοι, το να ξεσπάσουμε μοιάζει λογικό. Η κοινή λογική λέει ότι η έκφραση του θυμού μάς βοηθά να τον καταστείλουμε, λειτουργώντας όπως η βαλβίδα σε μια χύτρα ταχύτητας που απελευθερώνει τον ατμό. Ωστόσο, αυτή η δημοφιλής μεταφορά είναι παραπλανητική, σύμφωνα με μια νέα επιστημονική ανασκόπηση.

Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο ανέλυσαν 154 μελέτες σχετικά με τον θυμό και διαπίστωσαν ελάχιστα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το ξέσπασμα (venting) βοηθάει. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να αυξήσει τον θυμό.

