Nasco: 3 μύθοι γύρω από την ανακαίνιση

3 μύθοι γύρω από την ανακαίνιση και η αλήθεια πίσω από αυτούς.

Η ανακαίνιση δεν χρειάζεται να είναι χαοτική, χρονοβόρα ή … μοναχική υπόθεση.

Η ομάδα της Nas.Co είναι εδώ για να σου δείξει πως:​

Η ανακαίνιση δεν είναι ένα ατελείωτο χάος

​Γίνεται με οργάνωση και συνέπεια​

Η ενεργειακή αναβάθμιση δεν είναι πολυτέλεια​ είναι επένδυση με άμεσα οφέλη​

«Θα το κάνω μόνος μου»​

Σωστό αποτέλεσμα χρειάζεται έμπειρη καθοδήγηση​

Όταν έχεις δίπλα σου τον κατάλληλο συνεργάτη, οι μύθοι καταρρίπτονται και το έργο σου γίνεται πραγματικότητα.​ Ανακαινίσεις σπιτιών & επαγγελματικών χώρων σε όλη την Ελλάδα​.

Η Nasco συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου με γνώμονα την ποιότητα και τις αυστηρές προδιαγραφές στην αιχμή της τεχνολογίας. Διερευνά συνεχώς τις τάσεις της αγοράς, τις προσφορές των κατασκευαστών και είναι σε θέση να προτείνει τις καλύτερες λύσεις σε κάθε χρονική στιγμή.

Μην προχωρήσετε σε ανακαίνιση πριν μιλήσετε με τα στελέχη της Nasco. Με την συζήτησή μας, το πιθανότερο είναι είτε ότι θα πετύχετε καλύτερη τιμή, είτε ότι θα καταφέρουμε να “χωρέσουμε” περισσότερα πράγματα στον ίδιο προϋπολογισμό. Με δεδομένη την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, τελικά θα έχετε επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα και θα έχετε κάνει την πιο έξυπνη επιλογή.

Η εταιρεία Nasco Γενική Ανακαινιστική Μ. Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 2008 ως συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας ανθρώπων με πολυετή εμπειρία στον χώρο της κατασκευής και του αλουμινίου.

Η Nasco έχει δικά της μέσα μεταφοράς και παραδίδει τα προϊόντα της σε σύντομο χρονικό διάστημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Διαθέτει μεγάλο εκθεσιακό χώρο όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δει, να ακουμπήσει και να επιλέξει τα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν στην ανακαίνιση του, πριν αυτά τοποθετηθούν.

Διαθέτει τεχνικό προσωπικό μέσω του οποίου, αντλώντας πληροφορίες από την εξειδικευμένη εμπειρία του, βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών της. Λόγω της πολύχρονης εμπειρίας των στελεχών της μπορεί να προτείνει έξυπνες λύσεις και να σας εξοικονομήσει χρήμα και χρόνο, παρουσιάζοντας τελικά πολύ καλύτερα αποτελέσματα με έναν συγκεκριμένο προϋπολογισμό, συγκριτικά με τους ανταγωνιστές.

Εργασίες:

Ανακαινίσεις Οικιών και Καταστημάτων, Κουφώματα Αλουμινίου, PVC και Ξύλινα, Έπιπλα Κουζίνας, Ντουλάπες, Πόρτες Ασφαλείας, Εσωτερικές και Ειδικές Πόρτες, Ρολά, Γκαραζόπορτες, Αυτοματισμοί, Κάγκελα, Αυλόπορτες, Πατώματα, Σιδερένιες Ασφάλειες, Πέργκολες, Διαμόρφωση χώρων και οτιδήποτε άλλο θέλετε.

Η Nasco είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Ολική Ανακαίνιση Σπιτιού

4 διαφορετικά επίπεδα

Στην ολική ανακαίνιση σπιτιού κάνουμε την κατοικία σας σαν καινούρια.

Υπάρχουν 4 διαφορετικά επίπεδα που μπορείτε να επιλέξετε.

Το πρώτο επίπεδο αφορά στην εμφάνιση του χώρου και στην χρηστικότητά του.

Το δεύτερο επίπεδο αφορά στην ευζωία που θα προσφέρει ο ανακαινισμένος χώρος.

Το τρίτο επίπεδο αφορά την οικονομία και την ενεργειακή αποδοτικότητα και την φιλικότητα προς το περιβάλλον.

Το τέταρτο και τελευταίο επίπεδο αφορά στην ασφάλεια που προσφέρει ο χώρος από εξωτερικές απειλές.

Τα συστατικά

Προετοιμασία χώρου

Υδραυλικές Εργασίες

Ηλεκτρολογικές εργασίες

Ανακαίνιση Μπάνιου

Ανακαίνιση Κουζίνας

Χρωματισμοί

Δάπεδα

Εσωτερικές Πόρτες

Ντουλάπες

Φωτισμός

Μονώσεις

Κουφώματα

Ηλιακά

Πόρτες Ασφαλείας

Συναγερμοί και Συστήματα Ασφαλείας

Η διαδικασία της Ανακαίνισης Σπιτιού

Έφτασε η στιγμή να κάνετε ανακαίνιση του σπιτιού σας; Δεν χρειάζεται άγχος. Εδώ θα βρείτε τα κατάλληλα βήματα για να απολαύσετε σύντομα το καινούριο σας σπίτι.

Πριν από οποιαδήποτε απόφαση, θα πρέπει να αποφασίστε το εύρος της ανακαίνισης. Θέλετε να προβείτε σε ανακαίνιση με αφορμή κάποια επισκευή που επείγει; Θέλετε να ανακαινίσετε το σπίτι για οικονομία στην ενέργεια που καταναλώνετε για ψύξη και θέρμανση; Θέλετε να κάνετε το σπίτι σας πιο ασφαλές; Θέλετε να ανακαινίσετε το σπίτι σας για να δημιουργήσετε χώρους και να το χαίρεστε κάθε μέρα για περισσότερα χρόνια;

Ανάλογα με τον στόχο σας, μπορεί να χρειαστεί να εμπλακεί μηχανικός ή αρχιτέκτονας, ειδικά εάν η ανακαίνιση περιλαμβάνει γκρέμισμα τοίχων και πιο ριζικές αλλαγές στην διαρύθμιση των χώρων σας. Στην συνέχεια θα πρέπει να καθορίσετε τον προϋπολογισμό σας και να ορίσετε προτεραιότητες για τις εργασίες που πρέπει να γίνουν, δηλαδή ποιές από αυτές θεωρείτε απαραίτητες και ποιές προαιρετικές.

Η Ολική Ανακαίνιση Σπιτιού είναι μία διαδικασία πολύπλοκη. Εάν οι εργασίες προγραμματιστούν σωστά, μπορούν να σας γλυτώσουν από κόπους και έξοδα. Είναι φυσιολογικό να μην έχετε μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση ενός τέτοιου μεγάλου έργου και εδώ έρχεται να βοηθήσει ο ρόλος των ανθρώπων της Nasco. Οι άνθρωποι της Nasco θα σας βοηθήσουν με την εμπειρία τους στην οργάνωση, διαχείριση και επίβλεψη της ανακαίνισης του σπιτιού σας.

Ολική Ανακαίνιση Κουζίνας

Ανακαίνιση Κουζίνας

Στην ανακαίνιση κουζίνας κάνουμε την κουζίνα σας καινούρια. Υπάρχουν 3 διαφορετικoί τομείς στην ανακαίνιση κουζίνας.

Ο πρώτος τομέας αφορά στην εμφάνιση του χώρου και στην χρηστικότητά του. Ντουλάπια, δάπεδο, πλακάκια.

αφορά στην του χώρου και στην χρηστικότητά του. Ντουλάπια, δάπεδο, πλακάκια. Ο δεύτερος τομέας αφορά στην υδραυλική εγκατάσταση και την αποχέτευση .

αφορά στην και την . Ο τρίτος τομέας αφορά την ηλεκτρική εγκατάσταση, την αναδιάταξη των ηλεκτρικών συσκευών και τον φωτισμό.

Τα συστατικά

Προετοιμασία χώρου

Αποξηλώσεις Ντουλάπια – Πλακάκια – Νεροχύτη

Διαρύθμισεις Εγκατάστασεις ντουλάπια – πλακάκια – δάπεδα – νεροχύτη

Εγκατάσταση και εντοιχισμός ηλεκτρικών συσκευών

Βαψίματα Ξήλωμα υδραυλικών

Εγκατάσταση νέων υδραυλικών σωληνώσεων

Εγκατάσταση νέας αποχέτευσης

Αποξήλωση παλαιάς καλωδίωσης

Σχεδίαση νέας ηλεκτρικής εγκατάστασης

Νέα ηλεκτρική καλωδίωση και νέες θέσεις παροχής

Εγκατάσταση βασικού και βοηθητικού φωτισμού

Η διαδικασία της Ανακαίνισης Κουζίνας

Για πολύ καιρό θέλατε να ανανεώσετε την κουζίνα σας. Τι πρέπει να πετύχετε; Η καινούρια κουζίνα σας θα πρέπει να έχει πολλούς αποθηκευτικούς χώρους, θα πρέπει να είναι εργονομική και να σας βοηθά στην… δημιουργική μαγειρική σας! Αναλόγως του μεγέθους της θα πρέπει ίσως και να προσφέρει ένα φιλόξενο περιβάλλον για τα οικογενειακά γεύματα και γιατί όχι και για φιλικές συναναστροφές. Ειδικά για την τελευταία περίπτωση, σημαντικό ρόλο παίζει και το design.

Μία σύγχρονη κουζίνα πρέπει να συνδυάζει την υγιεινή και την εργονομία ενός επαγγελματικού χώρου εστίασης αλλά ταυτόχρονα την ζεστασιά και την βολικότητα του πιο πολυσύχναστου χώρου στο σπίτι!

Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να αποφασίσετε είναι το εύρος των εργασιών. Θα είναι μία βασική ανακαίνιση, ή θα συμπεριλαμβάνονται και υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες; Πόσους αποθηκευτικούς χώρους χρειάζεστε; Θα κρατήσετε κάποιες από τις παλιές σας ηλεκτρικές συσκευές; Μήπως είναι σκόπιμο να τις εντοιχίσετε με την ευκαιρία της ανακαίνισης;

Αυτές είναι αποφάσεις που πρέπει να λάβετε στην αρχή διότι στην συνέχεια, δεν αλλάζουν εύκολα. Και φυσικά πρέπει να συνυπολογιστεί το συνολικό κόστος των εργασιών, χωρίς να παραμείνουν απ’ έξω σημαντικές λεπτομέρειες που δεν μπορείτε να φανταστείτε από τώρα. Είναι φυσιολογικό να μην έχετε μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση ενός τέτοιου μεγάλου έργου και εδώ έρχεται να βοηθήσει ο ρόλος των ανθρώπων της Nasco! Οι άνθρωποι της Nasco θα σας βοηθήσουν με την εμπειρία τους στην οργάνωση, διαχείριση και επίβλεψη ενός τέτοιου μεγάλου έργου.

Ολική Ανακαίνιση Μπάνιου

Ανακαίνιση Μπάνιου

Στην ανακαίνιση μπάνιου αναβαθμίζουμε το λουτρό σας τόσο σε επίπεδο αισθητικής, όσο και σε επίπεδο ευχρηστίας. Υπάρχουν 3 διαφορετικοί τομείς:

Ο πρώτος τομέας αφορά στην εμφάνιση του χώρου και στην χρηστικότητά του.

αφορά στην του χώρου και στην χρηστικότητά του. Ο δεύτερος τομέας αφορά στην αναβάθμιση ή την αντικατάσταση των υδραυλικών.

αφορά στην των υδραυλικών. Ο τρίτος τομέας αφορά την ευζωία και την χαλάρωση, εγκαθιστώντας συστήματα υδρομασάζ ή τζακούζι.

Τα συστατικά

Προετοιμασία χώρου

Αποξύλωση παλιών ειδών υγιεινής και πλακιδίων

Αποξύλωση παλαιών ντουλαπιών

Τοποθέτηση πλακιδίων, βαψίματα

Τοποθέτηση Ντουλαπιών και ειδών υγιεινής

Μελέτη νέας υδραυλικής εγκατάστασης

Αποξύλωση παλαιάς υδραυλικής εγκατάστασης

Νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση

Σύνδεση Μπαταριών, Μονώσεις

Αποξύλωση παλαιού εξοπλισμού

Εγκατάσταση Υδρομασάζ ή τζακούζι Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές (αν χρειάζεται) συνδέσεις

Δοκιμές – Επίδειξη Λειτουργίας

Ανακαίνιση Ξενοδοχείων και Τουριστικών Μονάδων

Ανακαίνιση Τουριστικών Μονάδων

Είτε διαχειρίζεστε ένα Ξενοδοχείο, είτε ενοικιαζόμενα δωμάτια, είτε διαμερίσματα και κατοικίες για AirBnB και παρόμοιες υπηρεσίες, μία ανακαίνιση της τουριστικής σας μονάδας θα βοηθήσει στην αύξηση των κρατήσεων και την δημιουργία ικανοποιημένων επισκεπτών που σας προτείνουν και σας προτιμούν ξανά και ξανά.

Υπάρχουν 4 διαφορετικά επίπεδα που μπορείτε να βελτιώσετε με μία ανακαίνιση της Τουριστικής σας Μονάδας:

Το πρώτο επίπεδο αφορά στην εμφάνιση του χώρου και στην χρηστικότητά του.

Το δεύτερο επίπεδο αφορά στην ευζωία που θα προσφέρει ο ανακαινισμένος χώρος.

Το τρίτο επίπεδο αφορά την οικονομία και την ενεργειακή αποδοτικότητα και την φιλικότητα προς το περιβάλλον.

Το τέταρτο και τελευταίο επίπεδο αφορά στην ασφάλεια που προσφέρει ο χώρος και τους αυτοματισμούς.

Τα συστατικά

Προετοιμασία χώρου

Υδραυλικές Εργασίες

Ηλεκτρολογικές εργασίες

Ανακαίνιση Μπάνιου

Ανακαίνιση Κουζίνας (για διαμερίσματα AirBnB κλπ)

Χρωματισμοί

Δάπεδα

Εσωτερικές Πόρτες

Ντουλάπες

Φωτισμός

Μονώσεις

Κουφώματα

Ηλιακά

Κλιματισμός – Εξαερισμός

Πόρτες Ασφαλείας

Συναγερμοί και

Συστήματα Ασφαλείας του χώρου Αυτοματισμοί

Είτε στην έκθεση μας, είτε στον χώρο σας, θα συζητήσουμε το έργο, τι θέλετε να πετύχετε και αφού λάβουμε υπόψη τον προϋπολογισμό σας θα σας βοηθήσουμε να Πολύγωνο – Ανακαίνιση – Μακέτεςεπιλέξετε τις καλύτερες λύσεις. Αν επισκεφθείτε τον εκθεσιακό μας χώρο, σε τρεις ορόφους, θα δείτε και θα επιλέξετε τα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν, θα συζητήσουμε τις πιθανές λύσεις, θα σας παρουσιάσουμε με ποιον τρόπο άλλοι πελάτες μας στο παρελθόν βρήκαν τις λύσεις που τους ταιριάζουν και θα σας σχεδιάσουμε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή τις φωτορεαλιστικές 3D μακέτες της νέας, προτεινόμενης κατάστασης, έτσι ώστε να ξέρετε εκ των προτέρων πως θα μοιάζει η καινούρια σας κατοικία.

Ότι συμφωνηθεί, συμπεριλαμβανομένης της κάτοψης και των σχεδίων, θα καταγραφεί σε ιδιωτικό συμφωνητικό και θα συμπεριληφθεί χρονοδιάγραμμα και το τίμημα της ανακαίνισης, προκειμένου να είναι κατοχυρωμένα και τα δύο μέρη.

Έχοντας ως βάση την Αγία Παρασκευή, εξυπηρετούμε όχι μόνο την Αθήνα με τα προάστια, αλλά και ολόκληρη την Αττική και τις κοντινές πόλεις.

Μην ρισκάρετε σε ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως αυτό της Ανακαίνισης του Σπιτιού σας. Εμπιστευθείτε την Nasco, την Ν1 εταιρία Ανακαινίσεων!

Παρέχεται 2ετής εγγύηση για τις εργασίες. Για τα προϊόντα παρέχονται οι εγγυήσεις των κατασκευαστών, επίσης συνήθως 2ετούς διάρκειας. Εξαιρούνται περιπτώσεις κακής χρήσης.

Facebook: Nasco Γενική Ανακαινιστική

Instagram: nasco_geniki_anakainistiki