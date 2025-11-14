GTA V και άλλα παιχνίδια δωρεάν στο PlayStation Plus τον Νοέμβριο

Η Sony ανακοίνωσε τα νέα δωρεάν παιχνίδια του PlayStation Plus

H Sony Interactive Entertainment ανακοίνωσε τη νέα λίστα τίτλων που θα προστεθούν στο PlayStation Plus για τον Νοέμβριο του 2025, διαθέσιμη από τις 18 Νοεμβρίου για τους συνδρομητές Extra και Premium, ενώ οι Premium συνδρομητές θα έχουν πρόσβαση και στους τίτλους του Classics Catalog.

Στη λίστα του Game Catalog ξεχωρίζει η επανακυκλοφορία του Grand Theft Auto V για PS5 και PS4, όπου οι παίκτες θα ζήσουν τις συναρπαστικές ιστορίες τριών χαρακτήρων σε έναν ανοιχτό κόσμο γεμάτο επικίνδυνες αποστολές και προδοσίες. Για όσους αγαπούν τη στρατιωτική δράση, το Insurgency: Sandstorm προσφέρει ρεαλιστική εμπειρία σύγχρονων συγκρούσεων με καταιγιστικές μάχες και συνεργατικά multiplayer modes.

Οι λάτρεις των αγώνων μπορούν να απολαύσουν το Monster Jam Showdown, μια arcade εμπειρία γεμάτη άγριους αγώνες με φορτηγά και τρελά κόλπα, καθώς και το MotoGP 25 που χρησιμοποιεί την Unreal Engine 5 για ρεαλιστική εμπειρία μοτοσικλετιστικών αγώνων, με εξελιγμένο ήχο και διαχείριση καριέρας.

Επίσης, το Pacific Drive προσφέρει μια πρωτότυπη επιβίωση μέσα σε ένα παράξενο και μυστηριώδες περιβάλλον, όπου το αυτοκίνητο είναι ο μόνος σύμμαχος του παίκτη. Το Still Wakes the Deep επανέρχεται στο πρώτο πρόσωπο με αφηγηματικό τρόμο, καθώς οι παίκτες παγιδεύονται σε μια πετρελαιοπηγή και αγωνίζονται να επιβιώσουν από μια μυστηριώδη απειλή. Το The Talos Principle II είναι μια φιλοσοφική εμπειρία παζλ που θέτει ερωτήματα για την ύπαρξη της ανθρωπότητας, μέσα σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι έχουν εξαφανιστεί και το έργο τους συνεχίζεται από ρομπότ.

Τέλος, το Thank Goodness You’re Here! φέρνει μια κωμική πλατφόρμα εξερεύνησης σε μια παράξενη βορειο-αγγλική πόλη γεμάτη παλαβά καθήκοντα και ζωντανούς χαρακτήρες. Στο Classics Catalog προστέθηκε το Tomb Raider: Anniversary, που επαναφέρει την κλασική περιπέτεια της Lara Croft με ανανεωμένα γραφικά και εμπειρία παιχνιδιού για πρώτη φορά σε PS5 και PS4.