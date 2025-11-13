Αρίνα Σαμπαλένκα: Οι χλιδάτες διακοπές, το έπαθλο των 15 εκατομμυρίων και ο... Έλληνας σύντροφος

Διακοπές για την τενίστρια Αρίνα Σαμπαλένκα, μαζί με τον Έλληνα σύντροφό της, μετά από μια εκπληκτική σεζόν με κέρδη άνω των 15 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τις διακοπές της απολαμβάνει η Αρίνα Σαμπαλένκα μετά από μια εκπληκτική σεζόν κατά την οποία έγραψε ιστορία καταγράφοντας τα περισσότερα κέρδη - περισσότερα από 15 εκατομμύρια δολάρια.

Η εντυπωσιακή τενίστρια από τη Λευκορωσία επέλεξε εξωτικό προορισμό για τις διακοπές της και μοιράστηκε μέσα από το προφίλ της στο Instagram αρκετές φωτογραφίες, αλλά και κάποια βίντεο όπου τη βλέπουμε να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα.

«Είναι η ώρα της χαλάρωσης», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram η Αρίνα Σαμπαλένκα, η οποία μπορεί να μην κατέκτησε τον τίτλο στα WTA Finals, αλλά με το αστρονομικό ποσό σε prize money που συγκέντρωσε, ξεπέρασε ακόμα και το ρεκόρ της Σερένα Γουίλιαμς.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr