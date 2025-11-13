Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα, ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

Η νέα αυτή χαρτογράφηση βασίζεται σε εκτενή ανάλυση δεδομένων και προσφέρει μια πιο ακριβή εκτίμηση των σεισμικών απειλών, συμβάλλοντας στην πρόληψη και τη μείωση των συνεπειών των σεισμών

Για πρώτη φορά, επιστήμονες από όλη την Ευρώπη παρουσίασαν έναν ολοκληρωμένο χάρτη σεισμικού κινδύνου που καλύπτει ολόκληρη την ήπειρο, με τη συμμετοχή της Ελβετικής Υπηρεσίας Σεισμικής Παρατήρησης στη Ζυρίχη.

Η νέα αυτή χαρτογράφηση βασίζεται σε εκτενή ανάλυση δεδομένων και προσφέρει μια πιο ακριβή εκτίμηση των σεισμικών απειλών, συμβάλλοντας στην πρόληψη και τη μείωση των συνεπειών των σεισμών.

Κατά τον 20ό αιώνα, περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από σεισμούς στην Ευρώπη, ενώ οι οικονομικές ζημιές ξεπέρασαν τα 250 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρά την αδυναμία ακριβούς πρόβλεψης των σεισμών, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η γνώση του σεισμικού κινδύνου και η εφαρμογή στοχευμένων μέτρων μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τις επιπτώσεις.

