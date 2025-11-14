Ισορροπημένη vs "πλήρης" διατροφή. Ο διατροφολόγος Μάνος Δημητρούλης απαντά!

Αρκεί η διατροφή μας για να παίρνουμε τα θρεπτικά συστατικά που χρειαζόμαστε;

Μπορεί πάντα η βάση για εμάς τους Διαιτολόγους να είναι η ισορροπημένη και διατροφή, ώστε οι διαιτώμενοι μας να λαμβάνουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, ωστόσο υπάρχει πολλές φορές ανάγκη για χρήση συμπληρωμάτων διατροφης. Πέρα από τις ειδικές ομάδες, όπου η λήψη συμπληρωμάτων είναι επιβεβλημένη, για μεγάλο μέρος του πληθυσμού που παρακολουθούμε δεν είναι πάντα εύκολη η λήψη όλων των θρεπτικών συστατικών για την κάλυψη των αναγκών τους. Μελέτες δείχνουν ότι η πρόσληψη ψευδαργύρου και βιταμίνης D για παράδειγμα κρίνεται πολύ χαμηλή με σχεδόν 40% των ανθρώπων να κινδυνεύουν να προσλαμβάνουν μικρότερες από τις απαιτούμενες ποσότητες. Το φολικό οξύ, ο σίδηρος και η βιταμίνη Κ είναι κάποια ακόμα θρεπτικά συστατικά στα οποία παρουσιάζεται συχνά έλλειψη. Συνεπώς, πολλές φορές η χρήση συμπληρωμάτων είναι απαραίτητη.

Όλα τα συμπληρώματα διατροφής δρουν με βάση τους ισχυρισμούς τους και βελτιώνουν την υγεία μας; Έχουν όλα τα συμπληρώματα διατροφής τελικά κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα;

Η αγορά τα τελευταία χρόνια έχει κατακλιστεί από συμπληρώματα διατροφής με ανυπόστατους ισχυρισμούς, οι οποίοι δεν έχουν καμία επιστημονική βάση. Η αλήθεια είναι ότι η εμπιστοσύνη μέρους του κόσμου έχει κλονιστεί απέναντι στα συμπληρώματα διατροφής και λόγω αυτού του γεγονότος. Πλέον μεγάλη μερίδα του κοινού αμφιβάλει για την απορροφησιμότητα και βιοδιαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών που περιέχονται στα συμπληρώματα διατροφής. Υπάρχει ανάγκη τα συμπληρώματα διατροφής να υποστηρίζονται από κλινικές μελέτες οι οποίες θα αποδεικνύουν στην πράξη την αποτελεσματικότητα των ισχυρισμών τους.

Υπάρχει κάποια σειρά συμπληρωμάτων που θα προτείνατε και γιατί;

Η αλήθεια είναι ότι ως επιστήμονες υγείας δεχόμαστε συχνά αυτή την ερώτηση και η απάντηση είναι πως να θα πρότεινα τη νέα σειρά συμπληρωμάτων της βιομηχανίας φαρμάκων Bennett. Κάθε κωδικός της νέας σειράς συμπληρωμάτων διατροφής Bennett περιέχει τουλάχιστον 1 κλινικά μελετημένο & πατενταρισμένο συστατικό. Επιπλέον, σε κάθε προϊόν που περιλαμβάνεται στη νέα σειρά Bennett περιέχονται επιπλέον, τουλάχιστον 5 ή και πολλές φορές πάνω από 10 επιμέρους θρεπτικά συστατικά τα οποία είναι εξαιρετικά δύσκολο να ληφθούν από τις ίδιες πηγές μέσω της διατροφής μας. Αυτό που κάνει λοιπόν τη νέα σειρά της Bennett ξεχωριστή, είναι αφενός η ύπαρξη συστατικών με κλινικά αποδεδειγμένη δράση και αφετέρου η ύπαρξη πληθώρας επιπλέον δραστικών συστατικών δισκίο, κάτι το οποίο καθιστά την κάθε σύνθεση απόλυτα πλήρη, για την ανάγκη στην οποία και στοχεύει. Δεν υπάρχει καμία τροφή ή συνδυασμός τροφών που να περιέχει επαρκείς ποσότητες σε όλα τα συστατικά που περιέχονται σε οποιοδήποτε από τα συμπληρώματα αυτά.

Το Bennett Diavita δρα αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση βασικών μεταβολικών ανισορροπιών. Άτομα με BMI>25, άτομα που πάσχουν από μεταβολικό σύνδρομο, που βρίσκονται στα στάδια Προδιαβήτη ή και Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2, μπορούν να επωφεληθούν από την δράση του. Με πάνω από 20 χρόνια έρευνας, αυξάνει το αίσθημα κορεσμού μέσω της ρύθμισης ορμονών που εκκρίνονται από το έντερο κατά τη λήψη τροφής Συγκεκριμένα, βάσει μελετών, το Metabolaid® , κλινικά μελετημένο, πατενταρισμένο συστατικό του Bennett DiaVita, αυξάνει τη GLP-1 κατά 31%. Επιπλέον, οδηγεί σε απώλεια βάρους, καύση λίπους καθώς και μείωση της περιφέρειας της μέσης. Συγκεκριμένα, το σωματικό λίπος μειώθηκε κατά 7% σε μελέτη 8 εβδομάδων ενώ άλλη μελέτη καταδεικνύει μείωση κοιλιακού λίπους κατά 7,5% σε μόλις 12 εβδομάδες.

Η νέα σειρά συμπληρωμάτων διατροφής Bennett έρχεται επιτέλους να ικανοποιήσει τη χρόνια απαίτηση των ειδικών υγείας για συμπληρώματα διατροφής που όχι μόνο υπόσχονται, αλλά μπορούν και να αποδείξουν την αποτελεσματικότητά τους.

Μάνος Δημητρούλης,

Κλινικός Διαιτολόγος- Διατροφολόγος